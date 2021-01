Milton Caraglio está a un paso de regresar al Atlas

El nuevo presidente ejecutivo de Cruz Azul, Álvaro Dávila, habló en Pasión W sobre si cruz azul tendrá o no “Cartera abierta” para gastar en el equipo: “Sí se van a cuidar mucho las inversiones pero no quiere decir que no se vayan a hacer. El tema de tener un equipo competitivo sigue.”

El directivo dio las claves para poder hacer campeona a la “Máquina”, algo que no se consigue desde hace 23 años:

“La parte económica es importante pero no garantiza nada, tener una plantilla competitiva es básico, después hacer funcionar esa plantilla con un cuerpo técnico. La directiva debe regular la relación entre ellos y crear unión.”

Álvaro también habló sobre la decisión de traer a Juan Reynoso para dirigir al equipo y si él estuvo de acuerdo:

“Cuando yo entre en contacto (con cruz azul) Hugo (Sánchez) ya no estaba sobre la mesa. Yo estuve de acuerdo con lo de Juan Reynoso, era un candidato natural para el puesto.”

Por último mencionó que pasara con Milton Caraglio y si llegaran refuerzos para el Guard1anes 2021:“Lo de Milton (Caraglio) está en el tintero, siguen las negociaciones con Atlas y para mañana se debe de saber. Un central y un delantero si se va Milton es obligatorio.”