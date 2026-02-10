Donovan Carrillo clasifica a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo se clasificó oficialmente a la final del patinaje artístico individual masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, tras su participación en el programa corto celebrado en la Milano Ice Skating Arena este martes 10 de febrero.

Carrillo, que compite por segunda vez en una justa olímpica, después de su debut en Beijing 2022, logró posicionarse entre los 24 mejores patinadores del programa corto, lo que le aseguró su pase al programa libre, también conocido como la final de la disciplina. Para ello registró una puntuación total de 75.56 puntos bajo el sistema de calificación de la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Durante su rutina al ritmo de Hip Hip Chin Chin, Carrillo incluyó elementos técnicos de alta dificultad, entre ellos un Salchow cuádruple y un Axel triple, aunque este último sufrió un mal aterrizaje que le obligó a apoyar una mano en la pista y derivó en una deducción de un punto. Aun así, su acumulado fue suficiente para avanzar.

TE RECOMENDAMOS: Bad Bunny en el Super Bowl 2026 omite a Belice en la enumeración de países de América durante el cierre del espectáculo

La clasificación de Carrillo es significativa no solo por ser un logro personal, sino porque representa a México en un deporte con escasa tradición invernal, y lo coloca de nueva cuenta entre los contendientes en una final olímpica de esta disciplina. En la edición de Beijing 2022, Carrillo también accedió al programa libre y culminó en la posición 22 general.

Tras asegurar su pase, Carrillo dedicó su actuación “a México” y afirmó que entrenó con disciplina para este resultado. La final de patinaje artístico se programó para el viernes 13 de febrero, donde intentará mejorar su resultado general y competir por una posición destacada en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.