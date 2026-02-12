Carnaval de Tepoztlán 2026: Un buen plan para el 14 de febrero; fechas, actividades y más detalles

El Carnaval de Tepoztlán que se celebra cada año, coincidirá en sus fechas con San Valentín. Así que si aún no tienes plan para este 14 de febrero, la tradicional fiesta de este pueblo mágico, puede ser una gran opción para pasar con tus amigos o con tu pareja. Aquí te van todos los detalles.

Cómo ya es costumbre, Tepoztlán celebrará su carnaval por 4 días para reunir a visitantes y locales con el tradicional brinco del chinelo, la música y otras actividades.

¿Cuándo es el Carnaval de Tepoztlán?

La fiesta más importante del pueblo mágico de Morelos, se llevará a cabo del 14 al 17 de febrero, en el Centro en el Centro Histórico de Tepoztlán Av. Revolución y Plaza Cívica (Zócalo), Tepoztlán, Morelos, C.P. 62520.

¿Cómo será el festival y qué actividades habrá?

Durante estos días, el Pueblo Mágico se transforma en un escenario de color y tradición donde el protagonista indiscutible es el Brinco del Chinelo. El festival arranca con el tradicional desfile de las comparsas, quienes, al ritmo de la banda de viento, recorren las principales calles del centro hasta llegar a la Plaza Cívica.

Dentro de la cartelera de actividades, los asistentes podrán disfrutar de la exposición de trajes típicos, conocidos por su detallado bordado en chaquira y sus icónicas máscaras de barba prominente. Además, se instalará el corredor gastronómico donde no faltarán los itacates, el mole tepozteco y las clásicas tepoznieves. Por las noches, la fiesta continúa con presentaciones musicales en vivo y bailes populares que reúnen a locales y turistas en un ambiente de celebración colectiva.

Cierre temporal de la Zona Arqueológica del Tepozteco

Si tu idea era aprovechar tu visita para subir al cerro y visitar la pirámide, toma tus precauciones. Como medida de seguridad y para preservar el área natural protegida durante el flujo masivo de visitantes, las autoridades han confirmado el cierre temporal de la Zona Arqueológica del Tepozteco.

Esta restricción busca evitar accidentes en los senderos y prevenir incendios forestales o acumulación de residuos en la zona sagrada. El acceso al ascenso estará restringido durante los días principales del carnaval, por lo que se recomienda a los turistas enfocarse en las actividades culturales del centro del municipio y respetar los cercos de vigilancia instalados por Protección Civil.