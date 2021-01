El América es el más grande de México: Pedro Aquino

De cara al arranque del Guardianes 2021 habló para TUDN el refuerzo estelar de las ´Águilas´ del América el peruano Pedro Aquino, sobre su llegada al nido de Coapa.

“Es el más grande de México. La verdad yo creo que tomé una buena decisión; sé que vengo de León, un club también muy bueno. La verdad muy agradecido siempre, es un club que siempre me abrió las puertas. La diferencia no te la podría decir, no te podría decir hay mucha diferencia quizás, pero pues los compañeros siguen siendo quizá los mismos. Todavía no he tratado mucho con algunos, pero yo pienso que es un gran grupo y es un gran Club”.

Por otra parte, el mediocampista que cuenta con 29 partidos jugados con la selección de Perú, se refirió al nivel de exigencia que tiene el conjunto ´Azulcrema´.

“La verdad siento yo que hay mucha presión en América. Pero pues yo pienso como jugador, y la presión la voy a tener en todos los equipos; la he tenido en todos los equipos y para jugar he tenido presiones, he tenido nervios. Entonces yo creo que solo hay que saber no engancharse”.

Finalmente, Aquino puntualizó que sin duda alguna el equipo a vencer en la Liga, son las ´Águilas´ del América.