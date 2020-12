"Castigo máximo" por influyentismo en vacunación en la CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México advirtió que no va a permitir ningún tipo de influyentismo en la aplicación de la vacuna contra el COVID.

Y aseguró que a quienes pretendan vacunarse sin que les toque los va a denunciar no sólo administrativamente sino que también de manera penal, pidiendo que se les aplique el “castigo máximo”.

Estas palabras las dijo luego de que personal sindicalizados de las secciones 12 y 13 del Sindicato Único de trabajadores del gobierno de la CDMX intentaron que se les aplicara la vacuna.

“Quiero ser muy tajante, no vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia, un líder sindical o un comisionado sindical que no esté al frente del COVID genere alguna influencia para eso.

Aquí no hay influyentismo. He dado instrucciones a la Secretaria de Salud para conocer los nombres y que de inmediato haya sanciones administrativas. Y he pedido a la Fiscal de la CDMX que se dé el castigo máximo por un tema penal”.

Quien presuntamente habría alentado a ir a vacunarse a un grupo de agremiados es el líder de la sección 12 del sindicato del gobierno de la ciudad “Servicios Médicos”, Héctor Carreón Garcés.