Carlos Vela no vendrá al América

Previo a enfrentar a los Ángeles F.C. Miguel Herrera fue claro y cerró la posibilidad de una supuesta llegada de Carlos Vela al América.

“La relación es extraordinaria. No hay posibilidad de que Vela llegue al América. Sabemos su situación y lo que él quiere, así que es remoto o nulo que regrese al fútbol mexicano”.

Por otra parte Miguel señaló que Nico Castillo sí será registrado para el siguiente torneo.

“Vamos a ver qué nos dices los doctores cuando regresemos. El diagnóstico fue muy bueno pero el margen puede ser de dos o tres meses. Por supuesto que vamos a registrarlo y vamos a ver cómo se va comportando, tiene muchas ganas y es un tipo con mucha actitud, tiene ilusión y vemos una mentalidad muy fuerte en Nico”.

Finalmente el Piojo recalcó la confianza para los jóvenes, ya que hay gente en el equipo que no muestra las ganas de jugar, que se necesita.

“El jugador joven da siempre su 100 por ciento. No hay mucho que decirles, por las ausencias de gente importante. Ven como aspiraciones este torneo, si hay gente en el equipo que no quiere estar, que deambula y camina pues no van a estar”.