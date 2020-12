Tatiana Clouthier solicita licencia para asumir como titular de Economía

Momentos antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido para desempeñar el cargo de titular de la Secretaría de Economía, en sustitución Graciela Márquez.

En medio de una emotiva despedida, la legisladora sinaloense con licencia recibió una nutrida muestra de parte de sus compañeros de bancada y de los otros grupos parlamentarios, con excepción de los panistas.

El coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, destacó la congruencia, capacidad, valentía, sinceridad y capacidad de Tatiana Clouthier.

Le dijo “eres una mujer de tu tiempo, madre ejemplar, profesionista comprometida, luchadora social y vas a ser una gran secretaria de Economía”.

Tatiana Clouthier agradeció el respaldo de sus compañeros legisladores, pero también dio respuestaal panista Jorge Luis Preciado que criticó su perfil profesional, al calificar de incongruente que siendo licenciada en lenguas británicas haya sido designada como nueva titular de Economía.

“Así como algunos de los ausentes han criticado mi perfil y mi preparación, creo que no saben que tengo 56 años, se puede notar un poco porque no me he pintado el pelo todavía y se me notan ahorita las raíces. Sí soy licenciada en lengua inglesa, a mucho orgullo, he trabajado 12 años en el servicio público municipal y estatal y he sido legisladora en dos ocasiones. Soy empresaria y socia de empresas, pero sobre todo tengo algo de las cosas que a veces pareciera que le falta a la gente que viene a servir a este país y que eso es sentido común”.

Tatiana Clouhtier dijo que llega a la Secretaría de Economía con el deseo de trabajar y no de tener la intención de llenarse las alforjas de dinero, sino con la idea de poner todo el esfuerzo y el compromiso a favor de la Patria.