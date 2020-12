El reclamo de Caraglio a Siboldi

Los escándalos en Cruz Azul no paran y es que luego de perder una ventaja de 4 goles, quedó eliminado de forma dramática en las semifinales del Guardianes 2020 y este resultado no cayó nada bien.

De hecho, el periodista de TUDN, Julio Ibáñez captó el momento en el que el árbitro pita el final del partido y de la banca del conjunto celeste salió Milton Caraglio enfurecido gritándole supuestamente a su director técnico: “la concha de tu madre”, un insulto sudamericano.

Pero ahí no paró la cosa, al final, el delantero argentino volvió a mostrar su enfado al mencionar que tenía la confianza del club y de la afición pero no la del entrenador de 55 años. Además cerró diciendo que si no es tomado en cuenta prefería irse.

Con la máquina Caraglio solo tuvo acción en 10 partidos, disputó solamente el 22% de los minutos que no le fueron suficientes para hacerse presente en los goles generados por los celestes.

Silbatazo final, Pumas a la final y esto se vivió en la cancha.



A pesar de estar inconforme el futbolista de 32 años deberá esperar para una posible salida pues su contrato con el cuadro de la noria termina en verano del 2021