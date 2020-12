"Gobierno de AMLO depredador de la confianza e inhibidor de la inversión"

La gestión de Graciela Márquez Colín al frente de la Secretaría de Economía se inscribe en la lógica de un gobierno cuya gestión ha sido un talante antiempresarial, pero sin culparla directamente no hay duda de que durante estos dos primeros años el gobierno de López Obrador ha sido depredador de la confianza, ha impedido recibir inversión nacional y extranjera, consideró el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

En conferencia de prensa el dirigente patronal reconoció sin embargo que Márquez Colín es una funcionaria, ecuánime, respetuosa y abierta al diálogo a pesar de que su responsabilidad estaba insertada en la política de este gobierno.

“Que la gestión de la señora Graciela Márquez se inscribe en el contexto de un gobierno cuyas decisiones han tenido mayoritariamente un talante antiempresarial en la medida que han generado una disminución de la confianza han retirado apoyos como fue el caso de Pro México o Inadem, hablando de esos primeros dos años de la relación del gobierno federal con la iniciativa privada no hay duda de que ha sido un gobierno depredador de la confianza y en ese sentido ha deteriorado las posibilidades de que el país reciba inversión extranjera y más inversión doméstica”, reprochó Gustavo de Hoyos

Gustavo de Hoyos Walther descartó que por la salida de Márquez Colín esté en riesgo el T-MEC porque su implementación, dijo, va más allá de una sola persona y sólo tendrá los riesgos usuales en este tipo de negociaciones y acuerdos.

Sobre su pretendida inserción al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consideró que al ser la ex secretaria de Economía, doctora en historia económica no tiene el perfil para ser parte del INEGI.

“Aunque no es necesariamente el perfil idóneo o el perfil más idóneo para el INEGI tampoco me parece una postulación totalmente desafortunada mucha mejor que otras que ha realizado el Presidente como por ejemplo en el caso de la Comisión Reguladora de Energía donde postuló personas que no tenían absolutamente la más mínima idea de la encomienda que iban a desempeñar”, consideró Gustavo de Hoyos.

Agregó que aunque la econometría no es especialidad de Graciela Márquez, sí tiene un conocimiento esencial de una disciplina afín, es la historia económica y en ese sentido la Coparmex está atenta al proceso de ratificación para que eventualmente ocupe esa responsabilidad.

En cuanto a su sucesora en la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier dijo que a final de cuentas se trata de una designación cuya decisión compete al Presidente de la República y los aciertos o desaciertos serán responsabilidad del Ejecutivo Federal.