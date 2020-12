Nicolás Castillo confirmó su fecha de regreso a las canchas

Nicolás Castillo quiere regresar pronto a las canchas con el club América y ya confirmó su fecha de regreso a la actividad.

El delantero chileno mencionó a Águilas Monumental. “Viajo el sábado (5 de diciembre) a Atlanta y en febrero estoy jugando", declaró.

El último partido de Castillo con el América fue en la final ante Monterrey en diciembre del 2019 en donde falló un penal.

En el 2020 el chileno no ha podido tener actividad a causa de una operación en el muslo, esta le ocasionó problemas severos como una trombosis, la cual lo tuvo en un estado grave pero que finalmente logró superar. Cabe recordar que en este 2020 no ha tenido actividad por sus problemas de salud.

¡ESPERAMOS TU REGRESO! 🇨🇱



“Viajo el sábado 5 de diciembre a Atlanta y en febrero estoy jugando.”

- Nicolás Castillo confía en que su recuperación será rápida. 🦅 pic.twitter.com/1IGI0JgYzI — Tributo Águila (@TributoAguila) December 3, 2020

Todavía el América no se ha pronunciado al respecto y cabe recordar que en este Guardianes 2020 no fue incluido en la lista de jugadores activos y no se sabe si lo harán para el próximo campeonato.