Presentará CDMX nuevo plan de combate a covid-19

El gobierno de la Ciudad de México sigue trabajando para incrementar la capacidad hospitalaria que atienda covid-19 en los próximos días, así lo anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Informó que el viernes próximo va a presentar un nuevo plan de combate a covid-19 que permita “tener un mejor control en el número hospitalizaciones y al mismo tiempo seguir con la economía abierta”.

“Por lo pronto está recuperándose toda la capacidad hospitalaria, hoy andamos por el 55 por ciento”.

Ya estamos trabajando con el gobierno de México y con las distintas instituciones como el IMSS, ISSSTE, SSA, Sedena, Marina, INSABI para el incremento en la capacidad hospitalaria “como otras medidas que nos ayuden a disminuir esta cadena de contagios”

La jefa de gobierno pidió a la gente que siga con las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y san distancia.

Aseguró que a quienes piden que se use el cubrebocas “les sale el autoritarismo y no, nosotros no somos autoritarios”.