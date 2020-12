Gobierno de López Obrador está reprobado: Diputados del PAN, PRI y PRD

Diputados del PRI, PAN y PRD criticaron el pobre desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador a dos años de su gobierno.

Aseguraron que, al hacer un balance, esta administración está reprobada pues ha dejado mucho que desear.

El líder de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, dijo observar un país dividido, con decisiones erráticas.

Un gobierno de incongruencias ideológicas y de visiones políticas basadas en la ignorancia y en el prejuicio y lo peor es que es un gobierno que no se deja ayudar, que no dialoga y que no escucha, dijo.

“A dos años del inicio de la crónica de un sexenio perdido podemos, con el dolor de los mexicanos, decir que México le quedó grande a nuestro presidente. La realidad se reveló y hoy no estamos mejor que el día de ayer, es un gran país para un presidente tan pequeño que llegó a despachar con el virus del odio y prisionero de la soberbia”.

Por su parte, y un poco más moderado, el coordinador parlamentario del PRI, René Juárez, consideró que el gobierno de López Obrador ha tenido muchas deficiencias en la política social y económica, y ya no se diga en materia de seguridad pública, aunque hay que reconocerle su lucha contra la corrupción, aseveró

“Me parece que el gobierno ha tenido aciertos y algunas insuficiencias, hay pendientes, como el de la seguridad. Hoy niñas y niños aún no disponen de las medicinas. Es el año más violento del que se tenga registro. Creo que hay un pendiente que tiene que ver con la reactivación económica que, sin duda, fue afectada por la pandemia. Y esta reactivación se ha complicado para poder generar los empleos que demandan las y los mexicanos. Y, por otro lado, habrá que reconocer el combate a la corrupción. Creo que ese es un acierto del gobierno”.

El legislador priista dijo que para salir del hoyo en que nos ha dejado la pandemia, se requiere la reconciliación, un reencuentro entre los mexicanos, dejar atrás la división, pues unidos es mucho más fácil encontrar solución a los problemas del país.

En tanto, que la lideresa de los diputados del PRD, Verónica Juárez, aseguró que este segundo año de gobierno del presidente López Obrador quedará marcado por sus malas decisiones para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Pues el Ejecutivo no se abrió a propuestas de otros sectores, por el contrario, escaló la confrontación y la división. Por ejemplo, cuando en otros países el apoyo a las empresas fue determinante para preservar el empleo y sostener la economía; él dejó solo al sector privado y su omisión fue clave para la quiebra de más de 500 mil pequeñas empresas, lo que provoco la pérdida de más de 12 millones de empleos formales e informarles.

Es más, la diputada perredista, recordó que cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de pobres en México pasará de 52.4 a 62.2 millones de personas debido a la crisis económica y el desempleo que provocó el Covid-19. Es decir, que el Presidente de la República ha incumplido la principal promesa de su gobierno la de apoyar “primero a los pobres”.