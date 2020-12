Sergio Pérez reveló ofertas en F1 para el 2022

Sergio Pérez todavía no sabe su futuro sobre su carrera.

El mexicano anunció en conferencia de prensa que si no cierra su fichaje con Red Bull se tomará un año sabático, ya que tiene ofertas para seguir en el máximo serial para el 2022.

“Es un todo o nada, si no se concreta el fichaje por Red Bull, me tomaría un año sabático para analizar mi continuidad en el mundo de las carreras. Aunque debo de reconocer que tengo ofertas para regresar en el 2022.

Checo reconoció que Red Bull tiene la palabra para cerrar su posible fichaje.

"Ellos me dijeron que tomarán la decisión después del Gran Premio de Abu Dhabi para ver si me uno a ellos o no; además un equipo muy importante de F1 quiere que sea su piloto reserva pero es una opción que todavía no me convence.

La aventura de Checo lleva 9 años en donde logró nueve podios durante este tiempo dejando un legado en este deporte para nuestro país.

Sergio Pérez hizo su debut en Sauber en donde corrió del 2011 al 2013, después emigró a McLaren en donde no tuvo fortuna al no sumar ni un podio, tras esto Force India lo rescató y estuvo 4 años para después convertirse en Racing Point, equipo para el cual corrió en sus últimas dos temporadas.

Checo Pérez en esta temporada actual ha sido la mejor de su carrera en donde ocupa la quinta posición del campeonato con 100 unidades y en donde ha logrado un podio.