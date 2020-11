Creará AMLO comisión para control de hidroeléctrica del Río Grijalva

Durante su visita a Tabasco debido a las fuertes inundaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión del Río Grijalva con la que se busca aplicar un plan de control de las cuatro hidroeléctricas de este río, que son La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas.

Señaló que éste estará a cargo de un profesional técnico y se establecerá de forma escalonada para proteger la entidad y que procure que durante los meses de más lluvia como agosto, septiembre, octubre y noviembre, se encuentren los vasos de las presas y los embalses sin agua.

López Obrador dijo que ya se autorizó un presupuesto para la recuperación del estado, y que aunque aún no tienen la cifra exacta servirá para reconstrucción de casas y compra de enseres domésticos.

Ante las críticas de que no ha mostrado empatía por los tabasqueños entre el agua respondió: “Yo me he mojado siempre, como me voy a meter aquí para tomarme la foto en una colonia con unas botas que sí que no me van a cubrir porque me voy a mojar para ir entregar una despensa y que me tomen una foto, a lo mejor los que indican dicho eso pues tienen que mostrarlo”.

Por otra parte, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que Tabasco, Veracruz y Chiapas suman 368 mil 322 personas damnificadas tras las inundaciones de las últimas dos semanas.

Detalló que de este total: 302 mil 498 pertenecen a Tabasco, 54 mil 976 a Chiapas y 10 mil 848 a Veracruz, destacó que en Tabasco además hay 899 comunidades y 99 mil 573 viviendas dañadas y 9 decesos.

Por la mañana a través de un video, Andrés Manuel López Obrador informó que mantuvo recorridos para supervisar la atención que se brinda a los damnificados de la cabecera municipal de Macuspana, especialmente el reparto de raciones de comida a cargo del Ejército.

El presidente alertó sobre la llegada de un nuevo huracán que podría afectar nuevamente a Tabasco. Sobre todo, porque el cauce del río Usumacinta está creciendo y en las partes bajas de la entidad no se han terminado de desalojar toda el agua que se acumuló por el huracán ETA.