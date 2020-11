Senado busca colaborar con FGR por “moches” de Lozoya

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anunció que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) que esta cámara sea coadyuvante en la investigación que lleva a cabo sobre los presuntos sobornos que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, entregó a senadores de las legislaturas LXII y LXIII para aprobar las reformas estructurales que promovió el gobierno anterior.

El presidente de la Jucopo, aseveró que ante la declaración confesa de Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración de la Cámara Alta, que reveló a la FGR que recibió dinero de funcionarios de la administración pasada para entregarlo a legisladores del PAN, es necesario que la LXIV Legislatura participe en el esclarecimiento de estos hechos.

“Pero, creo que no podemos tapar el sol con un dedo, ni convertirnos en usuarios de la política del avestruz. No culpo a nadie, no adelanto juicios para nadie, no hago acusaciones a priori, pero creo que el Senado no puede desentenderse de eventos de esta naturaleza”, aseveró.

Ricardo Monreal, informó que este es un asunto que preocupa al Senado.

“Obviamente nos preocupa. Yo estaré planteando en los próximos días a la Jucopo que el Senado pueda constituirse en una parte coadyuvante de la Fiscalía General, dado que la comisión de delitos se dio en el Senado”, agregó en entrevista el zacatecano.

El coordinador de Morena se reunió a distancia con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes.