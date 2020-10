Para este fin de año debemos ser más responsable con los gastos navideños y no excederse en la compra de regalos y es mejor hacer un “guardadito” a manera de seguro contra eventualidades como la que estamos viviendo porque la cuesta de enero este año será más pronunciada que otros, aseguró la doctora Eufemia Basilio investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Al participar en el conversatorio ¿Cómo organizar los gastos de fin de año? la también académica expuso que de cara a la estrategia comercial de “El Buen Fin” debemos ser muy responsables también en el manejo de tarjetas de crédito.

“Hay que ser muy responsables de frente a los gastos que se avecinan, de frente al Buen Fin hay que tener claro nuestro presupuesto haya que ser responsables con las tarjetas de crédito porque de repente decimos bueno, tenemos la tarjeta y decimos puedo pagar esto y esto y realmente no hacemos conciencia de los intereses o lo que finalmente tenemos que pagar o que si no pagamos a tiempo esto se vuelve una bola de nieve y luego terminamos pidiéndole a un banco para pagarle a otro y ya tenemos tarjetas de todos los bancos, entonces ser responsables con el consumo ser muy responsables porque el panorama ahora no es alentador y la cuesta de enero va a ser muy pesada entonces más vale pecar de previsores y que finalmente pensemos en que se recupere la economía y pues tengamos ese guardadito ahí”, recomendó la especialista.

En ese sentido la doctora Eufemia Basilio dijo que si bien estrategias como la del Buen Fin tienen como objetivo reactivar el consumo y con ello la economía, hay que tener en cuentan la sanidad de las economías personales y priorizar nuestros gastos porque aunque el consumo es importante para la economía en general hay que ser muy prudentes y para tener finanzas sanas a nivel personal, es decir si consumir pero lo necesario y no dejarnos seducir por ofertas engañosas.

Al respecto el doctor Moritz Cruz, también investigador del Instituto de Investigaciones Económicas recomendó hacer un uso “sensato” de los instrumentos financieros como el crédito o las famosas ofertas de “meses sin intereses

“Yo creo que lo que uno también puede hacer es hacer un uso sensato de los instrumentos financieros por ejemplo la famosas ofertas de meses sin intereses me parecen a mí una opción adecuada siempre que no. compremos demasiados para pagar a final de mes más de nuestro ingreso en esos meses aunque sean sin intereses hay que endeudarse pero de manera saludable aprovechando esos instrumentos y por ahí si se pudiera y yo creo que es lo ideal y siempre yo recomendaría pagar lo que gastamos ni siquiera el mínimo en la tarjeta sino lo que gastamos para no generar un hoyo por esa vía”, recomendó el especialista universitario.

Entre otras recomendaciones ambos especialistas sugirieron elaborar un presupuesto familiar de prevención de crisis ante la pandemia donde se identifiquen los gastos esenciales de los no esenciales, para equilibrar nuestros ingreso con nuestros gastos porque así la gente puede “tomar las riendas de sus finanzas” y con ello aminorará la incertidumbre económica.

Identificar lo que sean gastos fijos y ser responsables con las deudas que ya tenemos, o por lo menos las más altas aunque lo ideal es cancelar deudas contraídas en la medida de lo posible y evitar endeudarnos con las remuneraciones de fin de año como el aguinaldo.

Hay que tener cuidado con lo que se adquiere a fin de año porque la mayoría del sueldo se va a consumo porque este tipo de compras puede llevar al consumidor a la inmediatez sin ver a futuro y si realmente el bien que vamos a adquirir es necesario o no.

Conservar o guardar parte de lo se obtenga en el mes o parte del aguinaldo, cuando haya bonanza ahorrar porque es irresponsable gastar más de lo que ganamos o llevar un estilo de vida que no podamos sostener. El ahorro es una especie de seguro contra eventualidades ya que la cuesta de enero será más “empinada” que otros años reiteraron.