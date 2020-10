Prevé sector asegurador aumento de contagios por Covid en CDMX

El sector asegurador estimó que durante las próximas semanas aumentará el número de contagios por Covid-19 debido a que la poblaciòn està “relajando” las medidas de seguridad sanitarias a pesar de que no hemos salido de una primera etapa para entrar a una etapa de rebrote, señaló Edgar Karam vocero de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS.

En conferencia de prensa para dar a conocer su Reporte Semanal de Casos Covid en Población Asegurada, el ejecutivo de AMIS agregó que lo anterior es porque no se ha tenido ninguna semana con tendencia marcadamente a la baja.

“En las tendencias que hemos mostrado en gastos médicos no ha habido una tendencia constante y hacia la baja semana tras semana que hacemos un seis contra la semana anterior, o un siete o un 12 o un 10 o un ocho no hemos tenido ninguna semana donde tengamos una constante hacia la baja, por esa razón creemos que las mismas tendencias se van a mantener a lo largo de las siguiente semanas y posiblemente meses porque no hemos visto un cambio en la tendencia”, consideró el ejecutivo de AMIS.

Respecto a la posibilidad de que en la Ciudad de México vuelva a Semáforo Rojo como lo ha anunciado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien ya también se contagió de Covid, el director general de AMIS Recaredo Arias, consideró muy probable esto debido al relajamiento de las medidas sanitarias por parte de la población.

“Lógicamente creemos que podría llegar a pasar que en la Ciudad de México o en algunos otros estados si ese comportamiento se da pues vuelva a ver una situación en donde cambie el color del semáforo, esa es mi opinión personal pero también por lo mismo que estamos viendo dado que no hay un medicamento tenemos mayor exposición, hay más personas en la calle pues evidentemente lo que necesitamos es mantener la sana distancia el cuidado del cubre bocas, tener muchísimo cuidado con las distancias en el uso del transporte público porque si no en definitiva puede cambiar a otro color la Ciudad de México”, advirtió el director general de AMIS.

De acuerdo al reporte de AMIS y en lo que corresponde a qué tan grande es la pandemia dentro de las catástrofes de la industria, el Cavad sigue ocupando el séptimo lugar, luego de haber estado empatado en el octavo lugar con las lluvias de Tabasco o el huracán Isidora ha ido transcurriendo de 410 millones a 490 millones el monto de la indemnizaciones, entonces si bien se mantiene en el séptimo lugar ha pasado de 410 millones a 447 en la semana 19 a 466 en la semana 20 y ahora se ubica en 498 millones de dólares.

En lo que respecta a la cobertura solidaria, seguro que cubre las defunciones de trabajadores del sector salud y que termina en diciembre próximo se informó que se tuvo un incremento de 11 casos. 1.6 por ciento, y ya llega a 678 familias indemnizadas por fallecimiento de un familiar que labora en el sector salud siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz con 164, 104 y 58 personas indemnizadas respectivamente, las de mayores casos registrados seguidos de Puebla con 44 en cuarto lugar, Tamaulipas con 31 en el quinto lugar.

Por tipo de personal en este mismo rubro están teniendo las mayores indemnizaciones el 70 por ciento siete de cada 10, personal de labores generales es decir que no son médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, afanadores camilleros, paramédicos y personal técnico contra el 30 por ciento restante que sí son médicos, cuyas indemnizaciones se han ido en 362 casos a los cónyuges, a los hijos 225 y a los padres 91 indemnizaciones.