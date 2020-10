Cámara de Diputados ha aplicado más de 10 mil pruebas de COVID-19

La Presidente de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, reveló que en los últimos 4 meses este órgano legislativo ha gastado 10 millones 266 mil 750 pesos en pruebas para detectar posibles contagios de Covid-19, que se han aplicado a legisladores y demás personal del recinto Legislativo.

Explicó que las primeras pruebas tuvieron un costo unitario de mil 300 pesos, pero a partir de septiembre el precio bajó a 950 pesos, incluso, el laboratorio contratado les donó 700 pruebas.

Señaló que a la fecha se han practicado 10 mil 267 pruebas PCR.

“Estas pruebas no son sólo para diputadas y diputados, sino para el personal de la Cámara, y estas 10 mil 267 pruebas cuentan desde el primer periodo extraordinario de sesiones que hubo, que fue el 28 de junio se autorizó, creo que fue el 1° julio. Los otros dos periodos extraordinarios de sesiones también se hicieron pruebas y cada semana se han hecho pruebas”.

De hecho, informó que a la fechan han fallecido a causa del coronavirus un diputado (Miguel Acundo del Partido Encuentro Social) y 13 trabajadores administrativos.

En conferencia de prensa virtual, la diputada del PRI dijo desconocer el número exacto de diputados que han resultado positivos a Covid, debido a que no todos lo dan a conocer, además, hay legisladores que se han negado a realizarse la prueba, por lo que podrían generar un serio problema de salud en la Cámara de Diputados.

No obstante, Dulce Marìa Sauri, admitió que no se puede obligar a los legisladores a que se realicen la prueba o que utilicen el cubrebocas, como el petista Gerardo Fernández Noroña que no lo usa y se ha mostrado reacio a utilizar cualquier protección.

La lideresa del Congreso, alertó que incluso las manifestaciones, las tomas de la tribuna o las aglomeraciones de los legisladores contribuyen a incrementar los contagios de Covid19.

“El hecho es que tenemos que redoblar nuestros cuidados, no relajara las medidas sanitarias, reforzar aquellas que por cualquier razón se hayan debilitado. Me preocupa muchísimo lo que sucede en el pleno, créanme que me siento impotente muchas veces para decirles a ver, está bien suman con sus mantas, con sus cosas, pero conserven la distancia entre ustedes, luego os momentos de entusiasmo excesivo, de pasión desbordada, la sana distancia desaparece pero el virus está presente”.

La diputada Dulce María Sauri, dijo que los recursos para financiar las pruebas que cada semana se realizan en la Cámara de Diputados han salido de los ahorros que se han obtenido por el ahorro en agua y luz debido a la suspensión de actividades.