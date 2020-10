Se deslinda AMLO de declaraciones de su hermano Pío

El presidente Andrés Manuel López Obrador de deslindó de las declaraciones de su hermano Pío quien interpuso una demanda en contra del periodista Carlos Loreto de Mola, para quien pidió un castigo de 12 años de prisión por hacer público donde se le ve recibiendo dinero.

Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que en dicha denuncia presentada por su hermano “no tiene nada que ver”.

“Pues no estoy de acuerdo con él (con su hermano), yo creo que no debe de pedirse un castigo así par a nadie y más si es mi hermano porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirle que yo deslinde lo público de lo familiar, en lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos, son asuntos particulares en este caso y que no se preocupe Loreto de Mola”, dijo el Presidente de México.

El Presidente López Obrador dijo que en vez de ayudarlo la denuncia de su hermano lo perjudica y van seguir los diarios El Universal y el Washington Post señalándolo porque están en contra de la transformación y quieren que sigan las cosas como estaban, además están muy molestas la prensa vendida y alquilada de otros tiempos y sostuvo no vamos a violar la libre manifestación de las ideas ni la libertad de prensa.

No los voy a “testerear” dijo pero sí haré uso de mi derecho de réplicas porque estaban muy mal acostumbrados a que sólo ellos cuestionaban, gritaban como pregoneros y se nos lanzaban con todo y callaban como momias para proteger al régimen pero de ahí a pasar al ministerio público y censurar y perseguir no, porque este no es un gobierno autoritario pero tampoco ellos son periodistas a independientes defensores de causas justas y del pueblo, sino periodistas al servicio de grupos de intereses creados inconformes con su política y aún así tenemos que garantizar la libertad de prensa por convicción destacó.