Celebra Herrera recuperación de 190 mil empleos en el sector construcción

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que del 1 de junio a la fecha se han recuperado 190 mil empleos en el sector de la construcción.

“Desde el 1 de junio para acá ya hemos recuperado alrededor de 190 mil empleos en el sector de la construcción en el país y esas son noticias muy, muy buenas pero aún cuando son noticias muy, muy buenas, estas son solamente el 70 por ciento de los empleos que se pedieron. Nos toca recuperar todavía 80 mil empleos más”.

El sector de la construcción “es el termómetro de la economía del país”. Si este sector no empieza a irse para arriba es el equivalente a decirnos que la economía todavía no está empujando. Debe ser uno de los “motores del rebote económico del país”.

La construcción era el que menos riesgo de contagio representaba por hacerse en un espacio abierto por eso después de la jornada nacional de sana distancia, decidimos que fuera uno de los primeros que se abriera.

El secretario de Hacienda atestiguó la firma de un convenio entre industriales de la construcción, Sociedad Hipotecaria Federal y el gobierno capitalino.

Al iniciar su alocución, se quitó el cubrebocas y dijo: “Lo que quiero yo empezar por agradecer es que Claudia me permita que me quite el tapabocas. Tenemos dos normas a lo largo del Zócalo. En el Zócalo de aquel lado es todo mundo y trae el tapabocas pero cuando habla se lo puede quitar. Correctamente y de manera más cuidadosa aquí tiene una norma más fuerte y todavía no me acostumbro”.