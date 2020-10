"En la CDMX no hay señal de rebrote, pero podría ocurrir"

En la Ciudad de México no hay señales por el momento de ningún repunte o nuevo brote de coronavirus, sin embargo, eso no quiere decir en eso no pueda llegar a ocurrir, aseguro la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Esta estable la hospitalización, tuvimos una disminución muy importante de alrededor de 300 camas ocupadas, 300 o 350, entre el 15 de septiembre y el día de hoy. Y en los últimos días pues hemos tenido de nuevo una estabilización. Entonces no vemos señales de algún brote, eso no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir”, enfatizo.

Por eso, hizo un llamado para que los ciudadanos se sigan cuidando “porque de todas maneras en la Ciudad de México tenemos todavía alrededor de 2 mil 500 personas hospitalizadas”.

Según los últimos datos, en la capital del país hay 2, 558 personas hospitalizadas, de las que 1,888 están en camas generales y 670 en camas con ventiladores.

Al día de hoy ya hay 13 mil 663 personas que han fallecido, 133 mil 961 casos confirmados acumulados y 7 mil 903 casos activos.

Las colonias con menor uso de cubrebocas en las ultimas 24 horas son: Morelos en Venustiano Carranza, Nueva Atzacoalco en GAM, Campamento 2 de octubre, Rodeó y Gabriel Ramos Millán, en Iztacalco.