Declaran constitucional consulta de juicio a ex presidentes

Por mayoría de seis votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la materia de la consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es constitucional.

El ministro Juan Luis González propone reformulación de la pregunta de la consulta contra expresidentes para que no exceda derechos constitucionales.

El ministro presidente Arturo Zaldívar se posicionó en contra del proyecto de inconstitucionalidad del ministro Luis María Aguilar.

Arturo Zaldívar consideró que la consulta sobre expresidentes no busca restringir los derechos humanos

“En esta ocasión, esperaría que la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir la protección de los derechos humanos de participación política, no nos corresponde ser una puerta cerrada sino el puente que permita a todas las personas a intervenir en las grandes discusiones nacionales”, dijo

Aseguró que es claro que la consulta sobre la política criminal no podría ser vinculante hacia las autoridades de procuración de justicia.

La materia de la consulta no está prohibida por la Constitución, dijo, y consideró que la consulta no busca restringir los derechos humanos.

La voluntad popular tiene límites y no pueden pasar por encima de los derechos y leyes, especificó.

En virtud de que el ejercicio de las atribuciones de impartición y procuración de justicia está blindado por las normas que establece la Constitución, no advierto ningún impacto constitucional de la consulta, señaló.

En la presentación de su proyecto de inconstitucionalidad, el ministro Luis María Aguilar señaló que la labor de la SCJN es únicamente evaluar si la pregunta es constitucional, no la materia de la consulta, misma que no compete a la Corte, apuntó.

“El proyecto que presenté, concluye que la materia de la consulta es inconstitucional, pues en este caso la tarea de la SCJN no tiene nada qué ver con si debe investigarse a los expresidentes”, señaló Aguilar.

Por su parte el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que la democracia indirecta puede generar que la mayoría de la población se sienta sin representación en muchos aspectos al tiempo que recordó cómo la consulta popular se introdujo al país.

“La consulta, como fue adoptada, no supone que se blinden los eventuales procesos de producción jurídica del control constitucional pues su idea es impulsar, no crear una nueva fuente de derecho, la consulta es un derecho constitucional y no comparto la idea de que puedan no ser vinculantes, expuso el ministro Ortiz Mena.

Además, indicó que la intervención de la SCJN no es jurisdiccional en la consulta.

Para el ministro, existe indeterminación en la petición de la consulta.

De acuerdo con el ministro, la materia de la consulta es constitucional.

Aseguró que, en caso de que la SCJN considerara que la materia de la consulta vincula las autoridades de procuración de justicia, su voto sería a favor del proyecto.

En su oportunidad la ministra Margarita Ríos-Farjat dijo no compartir el proyecto del ministro Luis María Aguilar al afirmar que el Alto tribunal no puede frenar participación ciudadana

Explicó que la Corte tiene la facultad de realizar las modificaciones conducentes a las preguntas, pero se trata de una metodología que no se encuentra en la Constitución.

“Anula de inicio la facultad de la SCJN de buscar alternativas y no presenta ninguna aproximación a modificar”, expuso.

En tanto la ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que el acompañamiento de la voluntad ciudadana permitirá dejar de impactar inestabilidad en los efectos de las autoridades.

Por su parte El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se manifestó a favor del proyecto, pero anunció que hará voto concurrente, porque no comparte algunas estipulaciones del ministro Luis María Aguilar.

El ministro Alberto Pérez Dayán dijo que la consulta es viable porque a la SCJN le corresponden los motivos jurídicos constitucionales y no políticos y se deben ponderar los propósitos de la consulta que deben incluirse en la petición respectiva y asignarles la materia correspondiente siempre por su género más próximo.

La Consulta es válida y corresponde a la SCJN modificar la consulta de que esta derive de la materia, que no sea tendenciosa, emplee un lenguaje neutro y produzca una respuesta contundente.

Otro que se manifestó a favor del proyecto fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al proponer favor una conceptualización distinta de la consulta para apegarse a la Constitución y es acorde con el mandato constitucional que tienen las instituciones en el ámbito de su competencia.

Propuso la modificación de la pregunta para que sea congruente con el motivo de la consulta.