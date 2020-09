Mujeres Libres y Soberanas exigen al feminismo radical no hablar por todas

Aquellas mujeres que se manifiestan de manera violenta deben enfrentar la acción de la justicia consideró Paulina Mendoza Castillo integrante del Colectivo Mujeres Libres y Soberanas.

Durante la conferencia de prensa para dar a conocer el lanzamiento de la campaña #NoHablenPorTodas la activista dejó en claro que esos grupos minoritarios de mujeres con acciones y visiones intolerantes radicales no son la voz de la mayoría de las mujeres mexicanas.

“Nosotras lo que queremos es alzar la voz por aquellas personas que no sienten identificadas con este feminismo dominante que parece ser el exclusivo que representa a las mujeres cuando no es así, muchas mujeres queremos externar cuáles son nuestras verdaderas necesidades, tristemente todo el discurso se ha reducido nada más a la cuestión del aborto y no hay muchísimas cosas que no se han atacado de raíz muchas cuestiones que podrían trabajarse construyendo puentes con diferentes grupos aliados estratégicos pero que lamentablemente nada más se enfoca en un tema no se atienden estas necesidades que son urgentes para las mujeres”, expuso la activista.

En ese sentido dijo que la campaña #NoHablenPorTodas se enfocó en pedirles a las mujeres externar cuáles eran sus necesidades lo que tuvo una respuesta mayor a la esperada de estas necesidades y de un grupo fuerte de mujeres que dicen al feminismo actual dominante “no hablen por todas puntualizó.

En ese sentido, el colectivo exigió al gobierno y a los legisladores atender las verdaderas necesidades de las mujeres en acceso a la salud, seguridad, reducción de la mortalidad materna, erradicar los feminicidios, acceso a la información, tener opciones reales de vida, Estado de Derecho, pero de manera congruente, sin atentar contra nuestra vida y/o la de otro ser humano.

Por su parte Angélica Allison González dirigente de Pasos Por la Vida e integrantes del colectivo Mujeres Libres y Soberanas reiteró el deslinde de su movimiento al del reducido grupo de mujeres que con actos de violencia y vandalismo se pronuncian a favor del aborto.

“Mujeres libres y soberanas exigen al feminismo radical que o hablen por todas las mujeres, mujeres libres Y soberanas de diversos espacios, profesiones, edades, estados, cultura e historias de vida, levantamos la voz para externar que no queremos que un pequeño grupo de mujeres, que han demostrado violencia y profunda intolerancia, hablen por todas las mujeres de México y por el continente americano, cuando exige despenalizar el aborto”, exigió Alison González.

Recordaron que tan solo en México, durante el periodo de 2007 (fecha en que fue legalizado el aborto) al 2019, las mujeres que decidieron abortar representan el 0.69 % contra el 99. 31 %, que decidió seguir adelante con su embarazo, según datos del INEGI y del Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, vemos como estos grupos minoritarios y violentos intentan imponer sus políticas, respaldados por algunos legisladores y un sector del gobierno, para aumentar las cifras de esta terrible práctica

En ese sentido Angélica Pérez Del Valle también integrante del Colectivo Mujeres Libres y Soberanas señaló que desde los noventas, feministas de distintas partes del mundo han buscado posicionar el 28 de septiembre, como día de la acción global para despenalizar el aborto. En este contexto surge la Campaña, #NoHablenPorTodas con la finalidad de difundir que estos grupos minoritarios feministas, que empujan una agenda ideológica, no nos representan a las mujeres mexicanas e iberoamericanas.

“En este sentido el feminismo actual centra estas a problemáticas de manera automática ofreciendo como solución única el aborto, muchas mujeres no nos sentimos reflejadas nuestras verdaderas necesidades por los grupos radicales feministas, coincidimos que las mujeres necesitamos seguridad y un alto a la impunidad pero si ejercer violencia” puntualizó.

Por último reiteraron que el verdadero feminismo es el que sin acciones violentas lucha por verdaderas condiciones de desarrollo para toda mujer mexicana y sus familias