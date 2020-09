Exhorta IP al gobierno federal a respetar normatividad energética

El que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiera apostarle a fortalecer a las empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) está en su derecho pero esto puede tener un efecto inhibitorio en las inversiones al mandar un mensaje negativo de actuación de gobierno donde no hay un respeto al Estado de Derecho.

Así lo manifestó en conferencia de prensa Claus von Moverse titular de la International Chamberí of Commerce México (ICC México) quien dijo que la solución para que el gobierno mexicano logre esos objetivos que están en sus prioridades es precisamente respetar el marco normativo y el Estado de Derecho.

“El que el gobierno quiera apostarle a fortalecer las empresas del Estado eso es parte de su derecho y sin duda alguna tiene esa libertad lo que no puede hacer es violar acuerdos o violar en esta caso la protección a la inversión de inversionistas extranjeros, en relación a todas las empresas pues tiene que cumplir con el marco normativo vigente”, puntualizó el titular de la International Chamberí of Commerce México (ICC México).

Al fijar la postura de esta organización respecto a esta decisión del gobierno Claus von Moverse dijo que la organización que representa considera que existen formas de impulsar la operatividad y viabilidad financiera de las empresas productivas el Estado en el sector energético como son PEMEX y la CFE además de intensificare la generación de energías limpias y renovables, captar recursos fiscales para el Estado y recuperar los mejores niveles para inversión extranjera obtenidos en años anteriores, impulsar el Estado de Derecho y continuar el apoyo a las comunidades indígenas y el respeto a los derechos humanos.

En ese sentido aseguró que la Reforma Energética del 2013, que tanto critica el Presidente de la República en sus conferencias mañaneras llegó a cumplir varios de los objetivos trazados en la exposición de motivos y a la demanda d consumidores mexicanos de consumir energía eléctrica más económica al llegar a tener en algún momento reciente Megawatts más baratos en América Latina, además los costos de energía se redujeron hasta en un 70 por ciento en los últimos seis años.

“Nosotros lo que proponemos pensamos que todas estas empresas pueden perfectamente operar ser complementarias y pueden ser muy positivas para la generación de nuevos empleos, empleos que se han generado y se seguirán generando y que efectivamente estas nuevas iniciativas que también se han llevado a cabo por el sector privado junto con el gobierno, estas nuevas acciones serán anunciadas próximamente sobre inversiones en infraestructura pues creo que si hay más inversiones van a necesitar de energía y eso creo que es positivo y entonces queremos que s estas inversiones se puedan perfectamente complementar a las del sector energético que serán muy bienvenidas desde nuestro punto de vista”, aseguró el titular de la International Chamberí of Commerce México (ICC México).

Agregó que en esta etapa crítica para el país estos proyectos productivos, 26 centrales eólicas y 18 fotovoltaicas que se encuentran a punto de entrar en operación en 18 entidades de la República con un respaldo económico de más de 6 mil 400 millones de dólares de inversión directa, cuentan con 29 mil 517 trabajadores cuyos empleos deben ser asegurados para evitar que la proximidad de la crisis de empleo se agrave más y advirtió que en caso de que el gobierno se empeñe en no respetar el Estado de Derecho y el marco normativo los afectados recurrirán al arbitraje de inversión.

“Si en momento dado repito no se cumple con las normas vigentes pues los afectados tendrán la forma de hace valer sus derechos obviamente a través de la vía judicial hay varios mecanismos en los que las empresas que se vieran afectadas en cuanto a que no reciban los permisos a los que tienen derecho, siempre y cuando cumplan con todas las obligaciones a su cargo, habría que ver esos medios de defensa se tendrían que hacer valer ante las autoridades mexicanas pero también en caso de una afectación definitiva a esas inversiones habría los mecanismos del arbitraje de inversión ya que muchas de estas inversiones vienen de países con los que México tiene tratados de protección a la inversión donde hay mecanismos de arbitraje inversionistas-Estado donde los afectados puedan hacer valer su derechos”, advirtió Claus von Moverse titular de la International Chamber of Commerce México (ICC México