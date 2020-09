Presenta AMLO solicitud para consulta de juicio a expresidentes

El presidente López Obrador, acompañado del consejero jurídico Julio Scherer, anunció que este martes 15 de septiembre a las 11 de la mañana será presentado el un escrito al Senado de la República, en el que solicitará oficialmente la consulta ciudadana para decidir si los ex presidentes podrán ser sometidos a un juicio por su proceder en sus respectivas administraciones.

Al respecto dijo “Ya estableció comunicación con los representantes del Senado con el Presidente del Senado como con Ricardo Monreal, coordinador de los grupos parlamentarios en el Senado y van a recibir este escrito”

Se dijo satisfecho de la gente que solicitó las firmas y aseguró que tiene información que se tendrán las firmas que se requieren y se están ordenando estas teniendo cerca de dos millones de firmas de ciudadanos, “de todas formas porque hoy vence el plazo consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos”.

El texto versa: “En ejercicio de la facultad que me refiere la Ley de Consulta Popular en su capítulo segundo artículo 12, fracción primera, presento formalmente a ustedes la siguiente petición a consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021, o la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la constitución a fin de preguntar al pueblo de México el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente exposición de motivos, primero entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y practicas gubernamentales que desembocaron a la violencia, la inseguridad pública, la violación de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del estado de derecho en varias zonas… esa vida trágica de la República del país se denomina periodo neoliberal, segundo los males señalados en el párrafo anterior fue la aplicación de cinco sexenios de un modelo económico y político elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.

Y reiteró que votaría por no someter a los ex presidentes a proceso, pero respetará los resultados de lo que decida la gente, y señaló que nunca traicionará la confianza del pueblo ni será cómplice de la impunidad, pero que tampoco busca impulsar represalias contra nadie porque la venganza no es su fuerte.