Se investigará si en enfrentamiento de Chihuahua hubo disparos: AMLO

Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que se dio la instrucción para que alrededor de 20 elementos de la Guardia Nacional declaren sobre su participación en el enfrentamiento registrado en Chihuahua tras las manifestaciones por el desfogue de la Presa La Boquilla.

Al lamentar los hechos del pasado martes y expresar su pésame por el fallecimiento de dos personas, el Primer Mandatario aseguró que habrá oportunidad de saber si hubo disparos o no y su procedencia.

“Sí eso es lo que hay que haber, si hubo disparos o no, se sostiene que un miembro de la Guardia Nacional tiró y ellos están esperando ser llamados por el Ministerio Público y tienen instrucciones de presentarse y declarar y se va a castigar, pues son los que participaron, deben ser como unos 20”

Sin embargo, el jefe del ejecutivo insistió en que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) en complicidad están detrás de estos hechos, con propósitos político-electorales y por control y manejo del agua.

“Se van a deslindar responsabilidades, desde ayer lo dije, lo que ya sabemos y no es nuevo es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos político electorales y también porque existen intereses creados en todo el control y manejo del agua… el día de estos lamentables hechos participaron dos ex gobernadores de Chihuahua, y del PRI, un diputado federal del PAN también el senador Madero del PAN… ahora que vienen las elecciones en Chihuahua surge este asunto del agua que tenemos que cumplir con un convenio que se tiene firmado con el gobierno de Estados Unidos desde 1944 porque si no cumplimos ese convenio, podrían haber represalias para México”.

El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que la Guardia Nacional actuó bien ante las protestas porque sin responder a las agresiones, logró llegar a un acuerdo para desarmar a los manifestantes que tenían varias armas como granadas además de palos, así mismo señaló que se detuvieron a los agresores llevándolos a Delicias.