Discrepa AMLO con la toma violenta de instalaciones de la CNDH

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con la toma violenta de las oficinas de la CNDH en calles del Centro Histórico por parte de un grupo de familiares desaparecidos y externó su disgusto por la destrucción de una foto de Francisco I. Madero

Durante su conferencia matutina de este lunes manifestó sin embargo su solidaridad por el dolor que están pasando pero reiteró que eso de ninguna manera justifica la violencia.

“Yo respeto todas las manifestaciones pero no estoy de acuerdo en la violencia en el vandalismo, no esto de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía a la pintura de Francisco I. Madero yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos de guardarle respeto”, externó el Presidente López Obrador.

“Que sepan las que están protestando, agregó que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, es hija de Rosario Ibarra, quien es una luchadora, no una intelectual conservadora, dijo el presidente López Obrador.

“Entonces no hay justificación porque no van y hablan con ella, porque no y dialogan con ella, da que pensar esas actitudes, o sea, ofrezco disculpa por lo que estoy diciendo pero yo siempre digo lo que pienso”, aclaró el Primer Mandatario.

Reiteró que la violencia no es el camino porque no se pude enfrentar esta con la misma violencia y pìdió se encuentren otro camino ya que ni los grandes luchadores sociales como Mandela, Luther King ni Gandhi usaron la violencia para conseguir justicia.

Advirtió que si de lo que se trata es de provocar al gobierno “no caeremos” porque no somos así y prueba de ellos son los cientos de manifestantes que se están varios días fuera de Palacio Nacional sin que nadie los moleste, nosotros subrayó no somos así ni las vamos a desalojar porque cuando fuimos oposición nos enfrentamos a cosas más “fuertes” pero nunca actuamos así. con violencia porque no es la vía ni el camino, puntualizó.