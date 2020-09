Al decirse al 200 por ciento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados del Partido del Trabajo no se tomaron personal el mensaje que lanzó el primer mandatario este lunes al pedir “respetar la legalidad y no hacer lo mismo que antes, maniobras por cargos” ello en medio de la disputa que la bancada mantiene con el Partido Revolucionario Institucional para conseguir la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro.

En conferencia el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, aseguró que no habrá marcha atrás y defenderán hasta el último minuto, la lucha de mantenerse como tercera fuerza, luego de adherir en los últimos días a cuatro diputados pasando de 43 a 47 integrantes y obteniendo rebasar a los 46 que mantenía la bancada priísta.

“Ahí tenemos claridad, cinco días para volver a ponernos de acuerdo, nosotros sostenemos que somos tercera fuerza desde que llegamos a esta legislatura, fuimos tercera fuerza cuando lo que dice la ley el 28 de agosto y lo demás es interpretaciones y búsqueda de acuerdos, en eso estamos, no tengan duda también que vamos a llegar a los acuerdos y vamos a salir adelante, de eso no tengo duda”.

Tras criticar al PRI por anunciar que con cuatro perredistas adheridos a sus filas, lograron 50 legisladores rebasando así al PT, el legislador enfatizó que es a los del Sol Azteca a los que les quedó una mancha por ese movimiento y enfatizó, lo dicho ayer por López Obrador fue una opinión de ciudadano.

“A veces hay que escuchar bien al Presidente y sus mañaneras, bueno voy a opinar como ciudadano, como luchador social, nunca escuche que terminara de intervenir y dijera ahora voy a opinar como Presidente, y entonces opinó como ciudadano, entonces está clarito que estamos con el Presidente en 200 por ciento.

- ¿No con el ciudadano?

Bueno el ciudadano le llega información de una y otra y esperamos que también le llegue la nuestra”.

Sin embargo evitó responder al cuestionamiento si seguirán con más movimientos en la fracción para sumar más legisladores. Por su parte Ángel Benjamín Robles, enfatizó que el mensaje del Jefe del Ejecutivo Federal era para el PRI, a pesar que la declaración fue hecha antes del anuncio del Revolucionario Institucional y el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.

“Hay una visión distinta a la que tenemos muchos legisladores respecto de los dichos del Presidente, yo con todo respeto cuando escuche al Presidente dije, ya se chingaron los del PRI porque nosotros somos de la cuarta transformación, entre nosotros no hay esos juegos, nos apoyamos, lo que dijo el Presidente es que no es correcto lo que ayer vimos en esta simbiosis del PRD y el PRI, eso no es correcto, nosotros somos aliados, somos diputadas, diputados de la alianza Juntos Haremos Historia”.

Recordaron que en la propia Junta de Coordinación Política, el PRI no logró los votos suficientes para que Dulce María Sauri se convirtiera en la Presidente de la Cámara y tras enfatizar que lo primero será el que quede establecido que es el PT la tercer fuerza, se presentará la propuesta de quien podría encabezar a la Cámara Baja, sin descartar a Gerardo Fernández Noroña.