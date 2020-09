Informe “chafa”, dice PAN

La bancada del PAN en el Senado criticó el II Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que sólo fue un resumen de sus conferencias mañaneras.

La senadora Kenia López indicó que el primer mandatario no tienen ninguna cifra buena que informar a los mexicanos que hoy estamos sumidos en la inseguridad, la crisis sanitaria y la económica.

“Este informe fue tan chafa, porque no tiene nada bueno que informar, esa es la realidad. No tiene hacia los mexicanos un mensaje claro, porque no hay cifras buenas en este gobierno.Por eso es que este informe ha sido absolutamente chafa, absolutamente rascuacho, absolutamente fregado, porque no tiene nada bueno que informar”, dijo la panista.

En tanto, Xóchitl Gálvez, aseveró que López Obrador ha perdido la visión de un jefe de estado con un informe lleno de mentiras.

“Si me habla de un presidente que dejó de ver el bosque y está viendo solo tres arbolitos. Pero, su informe es igual que su gobierno, mediocre. Ha tenido un gobierno mediocre, por lo tanto es un informe mediocre, además de la cantidad de mentiras y de la falta de autocrítica”.

La senadora Alejandra Reynosa, se refirió así del informe que el presidente rindió a la nación:

“Nuevamente un mini informe con mentiras, con engaños y creo que da más información en una mañanera, que este acto oficial y, además constitucional”.

En tanto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía, aseveró que este informe fue más de lo mismo.

“Tal parece que fue un resumen de lo que ha venido diciendo en las mañaneras reiteradamente, quizás con un tono menos beligerante”.

Los panistas cuestionaron las cifras que presentó el presidente López Obrador en materia de seguridad y apuntaron que la reducción del 30 por ciento en delitos como el secuestro, feminicidios, robo a transporte público, robo a transeúnte, robo a casa habitación y robo a negocios, no coincide con las cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.