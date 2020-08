Ex senadores panistas se deslindan en bloque de Lozoya

Francisco Cabeza de Vaca, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas, ex senadores del PAN, se deslindaron de las acusaciones hechas en su contra por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, de recibir sobornos para aprobar la reforma energética en diciembre de 2013.

A través de sus redes sociales, cada uno de los señalados se defendió de estas imputaciones, que calificaron de mentiras, estupideces y sin fundamento y sustento legal.

El actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, escribió en su cuenta de Twitter:

“Como lo dije de frente al Gobierno en la reunión de la CONAGO: no voy a permitir que me usen con propósitos electorales ni para ocultar los graves problemas del país. Responderé con determinación a las mentiras del delincuente confeso Lozoya”.

El expresidente del Senado y exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reiteró que nunca “recibí dinero de Emilio Lozoya, ni en forma directa ni a través de un tercero. Las acusaciones que hace sobre mí son falsas y sin sustento”.

Recordó que Emilio Lozoya es un delincuente confeso, “menciona que me entregó dinero en efectivo para la aprobación de la reforma energética. Esto es absurdo, en virtud de que siempre estuve de acuerdo con la apertura del sector, y que a partir de mayo del 2013 deje de ser el coordinador del grupo parlamentario del PAN”. Dijo que las acusaciones de Lozoya contra él por el tema de Etileno XXI, están llenas de contradicciones y falsedades.

Señaló que para ilustrar la magnitud de las mentiras de Lozoya, “basta mencionar que cuando este contrato se analizó y se licitó, yo era secretario de Desarrollo Social”. Ernesto Cordero lamentó que Emilio Lozoya quiera evadir la justicia manipulando a las instituciones que combaten la corrupción.

“Con mentiras, busca que se otro el que pague por los delitos que él cometió”.

Jorge Luis Lavalle Maury, también publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el reiteró que los señalamientos de Lozoya en su contra son una mentira.

Afirmó que “ningún delincuente confeso manchará mi nombre”.

Señaló que durante su paso por el servicio público actuó siempre con rectitud, “me apersonaré a la carpeta de investigación para defender mi honorabilidad”.

Aseveró que Emilio Lozoya no puede probar sus dichos, por la sencilla razón de que son rotundamente falsos.

“Mi relación personal y profesional con el señor Rafael Caraveo no me incrimina y mucho menos, me implica en los hechos y conductas en los que él hubiere participado. Cada quien habrá de responder por sus actos”, aclaró.

Lavalle Maury dijo que se encuentra en su casa, con su familia alistando su defensa.

“Tengo claro que el caso tienen motivaciones políticas y, por tanto, he decidido actuar con la prudencia y los cuidados que exige una denuncia plagada de falsedades y un procedimiento en el que se han violado sistemáticamente derechos fundamentales y el debido proceso.

Frente a una persecución política, el sentido común sugiere guardar toda cautela posible. Me encuentro a disposición de la autoridad para cooperar en el esclarecimiento de los hechos denunciados”.

Finalmente, Salvador Vega Casillas, ex secretario de la Función Pública, también se deslindó de las imputaciones de Emilio Lozoya.

En su cuenta de Twitter escribió: “En relación a declaraciones de Lozoya donde me involucra en actos ilegales no sólo son mentiras de delincuente confeso, también son una estupidez.

Defendimos y votamos nuestra propuesta de Reforma y negamos a Lozoya modificaciones que pretendía, seguramente con fines corruptos”.