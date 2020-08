Aunque América consiguió 3 puntos en Ciudad Universitaria ante Santos en su último duelo como local en este inmueble, el tema arbitral no quedó de lado.

Ya que a pesar de que Herrera no se metió tanto en el polémico penal que le marcaron en contra, sí señaló públicamente que sus jugadores le dieron a conocer una burla que les hizo el silbante del encuentro Fernando Hernández.

“Los jugadores se desconcentran porque ahorita me estaban comentando que el árbitro se burla de ellos. Después del penal parece que se burla de ellos entonces ahí se desconcentra todo el equipo y se van encima de él”.

Por otra parte Miguel aceptó que su equipo se vio distinto en el segundo tiempo, sin embargo también el rival fue factor, aunque al final América fue el que concretó más goles.

“No terminamos jugando como el primer tiempo, por supuesto que no. Tampoco puedo demeritar al rival que hizo su trabajo y que no bajó los brazos pero me parece que acá se juegan 90 minutos y gana el que hace más goles y creo que América fue contundente”.

👊🏻FIESTA EN AMÉRICA 🥳🥳🥳



Las Águilas del América 🦅están de fiesta pues no solo festejarán el gol 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ mil, sino que también, celebran los 3️⃣5️⃣0️⃣ partidos de Paul Aguilar y los 1️⃣0️⃣0️⃣ partidos oficiales de Henry Martín 👏🏻#GuardianesxW⚽️ #LaVozDelFutbol pic.twitter.com/v036I5MvV9 — W Deportes (@deportesWRADIO) August 14, 2020

Finalmente en temas de fichajes el Piojo negó un interés por Néstor Araujo, ya que su equipo está completo en la parte defensiva y no piensan traer a ningún jugador en esa posición.