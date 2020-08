Casi 2 años de desabasto de medicamentos para niños con cáncer

Padres de niños con Cáncer recuerdan que se cumple un año de la primera toma del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y casi dos años desde el inicio de las manifestaciones por el desabasto de medicamentos y tratamientos para los menores.

Llamaron a quienes hoy ejercen el poder público, a que solucionen lo antes posible el desabasto de quimioterapias para sus niños, lo cual sigue presentándose en muchos hospitales del país, “y les decimos, no como amenaza, sino como sentencia, que no claudicaremos en la lucha por la vida de nuestros hijos”.

Señalaron que tienen el derecho a la Salud, al oportuno y puntual suministro de los tratamientos, sino que ha sido una legítima lucha que nace del instinto más básico, y por ello el más genuino que pueda existir, la lucha por la vida, la vida de nuestros hijos”, señalaron en un comunicado.

Agregaron que se trata de dos años de promesas no cumplidas o cumplidas a medias; dos años de sentarse con Senadores, Diputados, Secretarios, Administradores, Directores, que “increíblemente por las mejores intenciones que tengan no han logrado solucionar el problema de desbasto; dos años de sufrir no solo por la falta de medicamentos, sino también por la falta de sensibilidad, empatía y solidaridad de quienes hoy también han negado la problemática, poniendo la careta más dura del cinismo”...

En el documento agregaron que son dos años de amenazas y difamaciones; que los señalan por ser manejados por grupos siniestros, mentirosos o que tienen intereses oscuros “que más interés puede tener una madre o un padre que ve sufrir o morir un poco diariamente a su hijo? Dos años de una incansable lucha que nos ha dejado agotados, decepcionados, pero sobre todo enojados”, agregaron.

Muchas han sido las versiones sobre el Desabasto, muchas las argumentaciones y justificaciones; pero no hay ninguna que valga cuando se pone en riesgo la vida de nuestros niños, y ninguna disculpa, ninguna palabra de reconocimiento a la problemática, porque toda solución comienza con el reconocimiento del problema, solo silencio, silencio asesino y descalificaciones.