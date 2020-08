La rotación de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer o y último año de la actual legislatura no está en discusión, ni sujeta a negociación, o consulta, pues le corresponde estar al frente al PRI por ser la tercera fuerza política, tal como quedó establecido en el Acuerdo Fundacional firmado por todos los coordinadores parlamentarios el 5 de septiembre de 2028.

Así lo aseveró el líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, quien señaló que dicho convenio está sustentado en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

El legislador del blanquiazul por Guanajuato, consideró que debe quedar claro, sin ninguna duda sobre a qué grupo parlamentario corresponde encabezar la Mesa Directiva a partir del próximo primero de septiembre y es el PRI

Sostuvo que se trata de un asunto de legalidad y no de ocurrencias, provocaciones o rumores, de hecho, recordó el número de diputados con los que llegaron todos los partidos al inicio de la LXIV Legislatura cuando se firmó el Acuerdo Fundacional, el 5 de septiembre

Morena 252 diputados; el PAN 79; el PRI 47; el Partido del Trabajo 31, en cuarto lugar; Movimiento Ciudadano 28; Encuentro Social 30; el Verde Ecologista 11; el PRD 20 y dos sin partido, es decir, que ya está resuelto ese tema y que la legalidad no se negocia, pues no se trata de una rifa, ni una situación graciosa, sino de respeto a la ley.

“Y ese acuerdo que firmamos todos los coordinadores, todos los coordinadores, establece en su párrafo tercero que la presidencia de la Mesa Directiva sea rotativa y de acuerdo al orden decreciente de los grupos parlamentarios. No hay duda sobre quién debe encabezar el tercer año, el acuerdo fundacional y el registro así lo determinaron. Ahora, las expresiones de presión de este huachicoleo de morenistas y morenitos que quieren pasar a otros grupos no deberían de tener consecuencia alguna. Y nosotros no vamos a sucumbir al rumor, a la ocurrencia y a la provocación en este momento”.

El jefe de los diputados federales del PAN, insistió que son tiempos de prudencia, de legalidad y de institucionalidad. Por lo tanto, no debe haber confusiones en torno al relevo en la Mesa Directiva el próximo primero de septiembre y su elección formal el 31 de agosto.