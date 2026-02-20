Andrea Chávez: La senadora de Morena confirma su embarazo

La senadora Andrea Chávez Treviño, representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el estado de Chihuahua, sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada. La legisladora dio la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su alegría y describió este nuevo capítulo como un momento muy especial en su vida personal.

¿Quién es el papá del hijo de Andrea Chávez?

En su publicación, Chávez compartió que espera a su primer hijo junto al empresario Emil Kamar, quien ha sido mencionado en redes como parte importante de esta etapa. En su mensaje, la senadora afirmó que esta nueva etapa ha transformado “su manera de amar y de ver el mundo”, y destacó que decidió hacer pública la noticia para compartir su felicidad con quienes la han acompañado en su trayectoria.

Nubarrones asedian al mundo en el que vivimos: guerras, crisis climáticas e injusticias amenazan a una humanidad digna que sueña con el derecho de vivir en paz.



Tras años alzando la voz para denunciar los dolores de nuestra tierra, anhelaba el momento urgente de entregarles la… pic.twitter.com/lsGqxjESpF — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) February 21, 2026

Aunque históricamente ella ha mantenido su vida privada fuera del ojo público, señaló que este momento merece ser compartido, especialmente porque refleja una etapa de plenitud junto a sus seres queridos. Además, afirmó que su compromiso como madre y como legisladora sigue firme, y que llevará ambas responsabilidades con toda su energía.

El anuncio de embarazo de Andrea Chávez ha generado reacciones en redes y medios, donde seguidores y figuras públicas le han enviado mensajes de felicitación. Este hecho marca una etapa importante en la vida personal de la senadora, justo cuando mantiene actividad legislativa y visibilidad pública.