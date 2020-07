Diputados de Morena, interesados en sacar adelante la Ley de adquisiciones

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, admitió que no todos los temas que se abordarán este miércoles en la sesión de periodo extraordinario necesariamente serán aprobados, pero reiteró que a la bancada de Morena, le interesa mucho sacar adelante reformas a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Explicó que se trata facilitar al gobierno federal la compra de medicamentos y equipo médico en el extranjero, incluida la vacuna anticovid, a través de organismos internacionales como la OMS, en caso de que dichos insumos que se compran a empresas nacionales no cumplan con los requisitos de calidad y precio.

En conferencia de prensa virtual junto con otros legisladores morenistas, Mario Delgado, dijo que con las reformas que se aprobarían este miércoles se busca también acabar con las presiones y sobreprecios de compañías ligadas a políticos que chantajean al gobierno en la venta de medicamentos.

“El mercado de los medicamentos en México está lleno de corrupción, tenemos muchos ex políticos que ahora se dedican a vender medicamentos y el Gobierno de la República ha encontrado sobreprecios de hasta 200 o 300 por ciento en medicamentos. Entonces para romper esta cadena de corrupción vamos a modificar la ley y que el gobierno tenga la posibilidad de comprar medicamentos y equipamiento en el exterior, a través de estos organismos internacionales que por supuesto tienen toda la transparencia y además, consiguen los mejores precios a nivel mundial. Entonces el gobierno se va a sacudir este intento de acoso de intereses oscuros”.

Dijo que existe un acuerdo de todos los líderes parlamentarios para realizar el periodo extra en la Cámara de Diputado en el que se planea discutir diversos temas en materia de Paridad de Género, Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otros.

Mario Delgado, aclaró que el tema del Ingreso Mínimo Vital no se incluirá en la sesión extraordinaria porque no ha consenso, de hecho, Morena se opone a dicha estrategia que busca otorgar más de 3 mil pesos mensuales durante tres meses a los desempleados que no han recibido apoyo alguno durante la pandemia.

El coordinador parlamentario de Morena, dijo que continúa el dialogo con sus compañeros de los otros partidos en torno a la propuesta de eliminar varios fideicomisos que se prestaron a la corrupción, de hecho, dijo que hay consenso para desaparecer al menos 5 de ellos.

“Los cinco fideicomisos que tenemos listos para su extinción son: Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las autoridades Aduaneras, Fondo de la Financiera Rural, Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales y Ferroviarios, Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, son los que se extinguirían y estos fideicomisos suman casi 16 mil millones de pesos”.

El diputado Mario Delgado reiteró que los fideicomisos que apoyan el deporte, el cine, las artes y la ciencia y tecnología no desaparecerán.