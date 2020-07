De Lozoya a La Reina del Sur; los oscuros personajes extraditados a México

Emilio Lozoya, político mexicano, quien durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fungió como titular de PEMEX será extraditado desde España a México y llegará en la madrugada del jueves 17 de junio, sin embargo, no es la primera vez que se extradita desde otros países al país.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex / CUARTOSCURO

Personajes que llegaron extraditados a México

1. Javier Duarte: El exgobernador del estado de de Veracruz, quien fue extraditado el 4 de julio de 2017 desde Guatemala.

Javier Duarte, exgobernador del estado de de Veracruz / GETTYIMAGES

2. Joaquín, "El Chapo" Guzmán: Fue extraditado por primera vez en 1993 en Guatemala para traerlo a México y posteriormente, después de su segunda captura, en enero de 2017 fue extraditado de México a Estados Unidos.

Joaquín, "El Chapo" Guzmán, extraditado por primera vez en 1993 / GETTYIMAGES

3. Sandra Ávila Beltrán conocida como "La Reina del Sur": Fue extraditada en el 2012 desde Estados Unidos a México.

Sandra Ávila Beltrán conocida como "La Reina del Sur" / CUARTOSCURO

4. Zhenli Ye Gon: Conocido por la frase "Copelas o cuello", es un empresario chino que fue extraditado a México por posibles delitos de lavado de dinero y fue detenido en 2007 por la DEA.

Empresario chino conocido por la frase: Conocido por la frase "Copelas o cuello" / CUARTOSCURO

5. Antonio Domingo Paniagua Escandón, alias "El Kelú": Era líder de Casitas del Sur y fue extraditado desde España en el 2011 por tráfico de menores y delincuencia organizada.

Era líder de Casitas del Sur / CUARTOSCURO

Hasta el momento no se tiene aprobada la extradición del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, debido a que ha promovido un amparo para no ser traído a México.

César Duarte fue gobernador de Chihuahua por el PRI / Redes sociales

Mientras que al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, le fue negada la extradición al país, por parte del gobierno Italiano en 2018 y quien en fechas recientes sumó acusación por falsificación de identidades en Estados Unidos.