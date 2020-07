Declaraciones de Lozoya deben ser sustentadas por FGR: Riva Palacio

La fiscalía no puede tomar todo lo que le dé y no hacer nada adicional, las videograbaciones no son suficientes, no van a proceder porque sería ilegal a menos que la persona grabada tenga conocimiento de qu le estaban grabando, así lo aseguró el periodista Raymundo Riva Palacio en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Advirtió que para poder judicializar lo dicho por Lozoya se debe tener un cruce de información con la declaración de la persona videograbada en donde reconozca o declare que fue a ese lugar a donde fue grabada y registro del dinero entregado ante alguna institución.

Tras la extradición de ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el periodista advierte que se espera se apegue al criterio de oportunidad y que de acuerdo al aporte no se proceda en su contra.

Riva Palacio aseguró que una vez en México, la Fiscalía podría presentar nuevos casos en su contra como el desvío de recursos para campañas, pues su extradición es sólo por Agronitrogenados y Odebrcht.

Y señalo que la declaración que hizo Luis Alberto Meneses ante las fiscalías de Brasil y Estados Unidos, solo menciona a Emilio Lozoya y recursos para la campaña de 2010 en Veracruz, la de Javier Duarte por lo cual, si Lozoya lo menciona por cualquier otra campaña, Luis puede reclamar.

En el caso de Agronitrogenados, el periodista señala que no basta con que Lozoya declare “me dijeron que lo hiciera” si Enrique Peña Nieto le dijo no te preocupes y Luis Videgaray aceleró los trámites por recursos con Nacional Financiera, esa información debe cotejarse con registros para que se sustente.