La FIFA presentó el calendario de Qatar 2022

¡Ya está confirmado el calendario del Mundial 🏆 #Qatar2022🇶🇦!



Cuatro partidos se harán al día, y así serán los horarios en el tiempo del centro de México 🇲🇽.



Partido 1: 4 am

Partido 2: 7 am

Partido 3: 10 am

Partido 4: 1 pm



📌 inaugural: 21/Nov/2022

📌 Final: 18/Dic/2022 pic.twitter.com/CI4vwyvlaY