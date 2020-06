Renato Ibarra no entrenó con el América y su futuro es incierto

La permanencia de Renato Ibarra en el América sigue siendo la polémica en el equipo. Hoy las Águilas regresaron a los entrenamientos tras la pausa por el Covid-19 y el ecuatoriano no estuvo en la práctica a pesar de que varios medios lo revelaron.

Así nos lo confesó el entrenador del club azulcrema, Miguel Herrera, en Pasión W.

“Renato no aparece en el contexto de la directiva. Hoy no entrenó en ninguno de los horarios. Yo voy a acatar las decisiones del club, respeto los valores de la institución, no se que pláticas tengan la directiva con él. Declaró Miguel Herrera.

Todo esto debido al problema de violencia de género que enfrentó el jugador de las Águilas del América a principios de año.

Por otra parte, Miguel Herrera, renovó cuatro años más con las Águilas del América. Un tema que tiene feliz al entrenador.

"Que más que estar en un equipo grande, pero tienes que dar resultados, intentaremos darle más títulos a la institución, contento porque fue larga, comenzó hace 4 meses la negociación”.

Miguel Herrera lleva 4 campeonatos con las Águilas. Dos Ligas Mx, una Copa Mx y un Campeón de Campeones.