La lealtad de las fuerzas armadas no es circunstancial: SEDENA( FOTO: Cuartoscuro )

El Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, refrendó la lealtad de las fuerzas armadas al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

"Que la lealtad no es circunstancial o eventual, sino permanente y absoluta tiene que ver con la solidez de principios que precisan ponerla en práctica junto con los valores que sustentan", afirmó el Secretario de la Defensa.

Durante la ceremonia por el 107 aniversario de la Marcha de la Lealtad y ante el jefe del Ejecutivo Federal y los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y de las Cámaras de Senadores Mónica Fernández; y de Diputados, Laura Angélica Rojas, el general secretario señaló que esta lealtad es indispensable para la estabilidad de la nación y el bienestar del pueblo de México.

El titular de la Sedena añadió que los ideales de paz, democracia justicia siguen vigentes "y se pueden ver en su proyecto de gobierno al que nos hemos sumado", afirmó ante el jefe del Ejecutivo.

"En toda acción que emprenda su gobierno para el progreso y desarrollo de México ahí estaremos las instituciones armadas para acompañarlo porque la lealtad es más que deseos, intenciones o palabras se demuestra con los hechos", afirmó el alto mando militar.

Luis Cresencio Sandoval González añadió que sí lo han hecho en el cumplimiento de labores como la seguridad pública, a las que se han sumado con disciplina.

Por último Sandoval Gpnzález concluyó su mensaje afirmando que México tiene asegurada la lealtad de sus soldados y marinos.

"La efeméride que hoy recordamos es propicia para afirmar que la lealtad de los soldados y marinos siempre estará al servicio de las instituciones del respeto a las libertades públicas y del bienestar del pueblo de México", finalizó.