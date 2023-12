Continúa Schumacher estable, pero en estado crítico

Grenoble.- El ex piloto alemán Michael Schumacher se encuentra estable, aunque continúa en estado crítico en el hospital de Grenoble, tras el accidente de esquí que sufrió el pasado 29 de diciembre en los Alpes franceses

En un comunicado, los médicos informaron este lunes que el siete veces campeón de Fórmula Uno se encuentra estable y continúa en constante monitoreo para juzgar su situación médica

El texto señala que el equipo médico "sigue juzgando la situación de Michael crítica", y destacó que no se darán detalles mayores del tratamiento que sigue el ex piloto por respeto a su intimidad, por lo que no se emitirán más comunicados ni conferencias de prensa por el momento

A poco más de una semana del accidente, “Schumi” ha sido operado dos veces, mientras que la Fiscalía de Albertville anunció que ofrecerá una conferencia de prensa el próximo miércoles para explicar los resultados de la investigación del accidente