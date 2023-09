¿Cómo crear salud a través de los decretos?

En entrevista con "Martha Debayle en W", Martha Sánchez Navarro, licenciada en Psicología; Instructora en Metafísica; Reiki Master y Maestra de Meditación. Desde hace 30 años imparte el diagnóstico metafísico de la salud a través del curso “Conciencia de Salud” el cual lo han tomado más de 100 mil personas (FB YT: @marthasancheznavarro // IG TW TK: @marthasn_ // concienciadesalud.com // WA: 55 6986-2623 //info@concienciadesalud.com // Pódcast: En Conciencia) nos enseña a crear afirmaciones para mantener una salud plena.

● De acuerdo con el Instituto de Neurofeedback de Arizona, nuestro cerebro procesa unos 60.000 pensamientos al día, más del 90% son repetitivos y alrededor del 80% son negativos.

● Los “pensamientos negativos automáticos” también son conocidos como ANT, por sus siglas en inglés: automatic negative thoughts.

● Los pensamientos negativos están compuestos por una frase corta que aparece en nuestra cabeza una y otra vez, en forma de recuerdos, suposiciones o autorreproches, como:

-la reconstrucción de un suceso pasado (“si hubiera hecho x, no habría pasado x”.

-la creación ficticia de un suceso futuro (“siempre hago mal x, y en futuro volverá a ocurrir lo mismo”).

-una exigencia culpabilizadora (“tendría que haber hecho x, debería hacer x…”).

● El problema de los pensamientos negativos es que damos por hecho algo que no es.

Getty images

● De acuerdo con The Guardian, estos son los 10 pensamientos negativos más comunes que pueden enfermarte:

1. Pensar sólo en blanco y negro: No hay lugar a los grises, si algo malo pasa es sólo por tu culpa, y no hay solución. Ejemplo: “He fallado por completo”, “cualquier otro podría hacerlo”, “esto sólo me pasa a mí”…

2. Leer la mente de otras personas: nos castigarnos por lo que piensan otras personas de nosotros o nuestros actos, cuando en realidad es imposible que sepamos lo que piensan. Ejemplo: “creen que soy aburrido” o “piensan que soy un tonto”.

3. Adivinar el futuro: Pensamos que el futuro va a desarrollarse de tal o cual manera, cuando en realidad no tenemos ni idea. Ejemplo: “No tiene sentido intentarlo”, “No va a funcionar”. Este tipo de pensamientos pueden provocar ataques de pánico, ansiedad y malestar abdominal.

4. Generalizar: Pensamos que, si algo ha pasado una vez, volverá a repetirse. Ejemplo: “Siempre pierdo las gafas de sol, así que las volveré a perder”, esto simplemente puede pasar o no.

5. Minimizar las cosas positivas: Ni cuando nos ocurre algo bueno estamos contentos. Ejemplo: “Me dieron el aumento en la compañía, pero no sirve de nada”.

6. Dramatizar: Hacerse la víctima, y crear dramas innecesarios. Ejemplo: “no me contestó el teléfono, seguro ya no me quiere”.

7. Tener expectativas poco realistas: Todos tenemos un límite, y aunque pensar que no lo tenemos puede ser positivo para alcanzar determinadas metas, también puede ser contraproducente.

8. Insultarnos a nosotros mismos y a los demás: Ejemplo: “soy un inútil”, “mi compañero es imbécil”, “mi jefe es tonto”… el problema es que nos creemos lo que pensamos, y acabamos tratándonos a nosotros mismos o a los que nos rodean de acuerdo al insulto que estamos pensando.

9. Autoculparse: Culparte de todo, incluyendo cosas sobre las que no tienes ninguna responsabilidad. Ejemplo: “Está enojado, seguro que es por mi culpa”.

10. Ser catastrofista: se caracteriza por pensar que todo lo que nos rodea va acabar mal. Lo triste es que, si entramos en ese círculo vicioso, pensaremos realmente que todo nos va mal, y al final, tendremos razón. Esto genera depresión y tristeza.

Getty images

Te suenan los dichos cómo:

1. Piensa mal y acertarás.

2. Más vale malo conocido, qué bueno por conocer.

3. No se puede tener todo en la vida.

4. El dinero se va como agua.

5. Quien te quiera te hará sufrir.

6. No tienes llenadera.

7. Nunca vas a ser nadie en la vida.

Fuimos educados a pensar mal y a expresarnos de manera negativa, pensando que éramos realistas, esperando vivir algo diferente a lo que estamos pensando, hablando e imaginando y eso no se puede. Cambia tu pensamiento, cambia tu forma de hablar y verás grandes cambios.

1.- Es muy difícil.

2.- Estoy cansad@.

3.- Maldita mi suerte.

4.- Siempre terminan abandonándome.

5.- Me quiero morir.

6.- Nadie me ayuda.

7.- Estoy hecha una gorda.

8.- Cada vez es más difícil encontrar una pareja.

Getty images

¿Qué son los decretos?

Los decretos son la forma de generar pensamientos nuevos que nos permiten cambiar las creencias limitantes en ideas nuevas que vayan en sintonía con nosotros y lo que queremos vivir.

Los pensamientos son las semillas, nuestra mente el campo fértil y nuestras palabras los nutrientes que hacen que esas semillas, germinen y florezcan.

¿Para qué sirven los decretos?

A través de las palabras expresamos lo que queremos y también lo que no.

Los decretos son frases que podemos crear a voluntad, que describan lo que SÍ queremos vivir.

Hay una metodología para hacerlos correctamente, siempre en tiempo presente, en positivo y personal.

Todo el tiempo estamos creando con nuestros pensamientos y apoyándolos con la palabra.

Se trata de entrenarnos a pensar bien y a hablar mejor.

La cosa cambia, cuando nosotros cambiamos.

Podemos crear salud, abundancia económica, relaciones sanas y todo con los decretos.

Getty images

Dime de qué te enfermas, y te diré tu decreto

Acné: falta de aceptación.

Decreto: Me amo y me apruebo tal cual soy, aquí y ahora.

Espasmos abdominales: Miedo.

Decreto: Confío en el proceso natural de la vida.

Abscesos: Heridas que vuelve a salir.

Decreto: Del pasado aprendo y sigo avanzado.

Accidentes: Problemas sin resolver.

Decreto: Es seguro para mí habitar el instante presente.

Alergias : Rechazo a sentimientos.

Decreto: Aprendo a modular mis emociones.

Olvidos continuos: Huida de la vida.

Decreto: Amo estar presente y consciente, elijo lo mejor para mí, aquí y ahora.

Angustia: Falta de confianza en el proceso de la vida.

Decreto: Me divierto y agradezco la oportunidad de estar viv@.

Ansiedad: Desencadena otras enfermedades.

Decretos: Amo mi cuerpo y es un placer vivir en él.

OTROS EJEMPLOS DE DECRETOS PARA CREAR SALUD

● La vida es buena y es seguro para mi vivirla.

● Todo lo bueno llega a mí con gran facilidad.

● El dinero es mi amigo y me alcanza para todo lo que quiero.

● El amor llena todos mis días.