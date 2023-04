De ganar Edomex gobernaremos varios partidos: Alejandra del Moral

"Esta será una elección histórica, solo somos dos mujeres candidatas", pero "conocemos muy bien el estilo de nuestros adversarios... para pelear se van a necesitar dos y nosotros no vamos a caer en este juego en donde lo único que van a querer es descalificar", "los ciudadanos mexiquenses no exigen un cambio de colores, sino de hacer política". afirmó Alejandra del Moral, candidata de "Va por México" a la gubernatura del Estado de México.

Por ello dijo que de ganar las elecciones "sería el primer gobierno de coalición en el que gobernaremos varios partidos políticos" y afirmó "Soy más mexiquense que priista... hay miles que no participan en ningún partido, pero quieren que al Edomex le vaya bien"; asimismo, dijo que no antepondrá un partido político sobre la mejoría de los mexiquenses.

"A esos que tienen su voto definido por Morena les digo, una vez ganando todos somos mexiquenses y hay que trabajar y gobernar para todos".

"Hay un voto de Morena que ya no se convence, hay un voto definido por ella y uno voto definido por mí, lo que tenemos que lograr es que tengamos una elección pacífica, que no la llevemos a una confrontación radical... y que una vez ganando podamos trabajar los tres órdenes de gobierno para que al Estado de México le vaya bien".

Añadió que "Va por México" es una coalición ganadora que requiere de los partidos apertura y madurez en el compromiso por el Edomex, aunque "Diario sale un detalle" dijo, por lo que se requiere de ese compromiso.

Ante los resultados de las encuestas dijo "son fotos de momento, la única encuesta que vale es la del 4 de junio y no hay nada escrito en piedra". "Soy una mujer hecha en la adversidad... me ocupa, no me preocupa".

Afirmó que al ser esta una elección de dos, solo hay una diferencia de "un dígito que es absolutamente remontable en dos meses".

En postura ante los feminicidios si resultara electa dijo, "soy servidor público, soy política, pero no hago magia, no voy a poder solucionar las cosas sola", por lo que resolvió "unir y poner a la gente a trabajar para que esto se solucione" desde lo que llamó "colmena" apoyada en el tejido social.

Confirmó que ha llamado a Juan Zepeda para sumarse en favor del Edomex, "hemos estado trabajando para que todos los que tenían identidad con MC" vean en ella la opción.

Finalmente afirmó "estoy convencida de que si hay una buena relación con el actual presiente le va a ir bien al Edomex", por lo que se prepara para debatir el 20 de abril y 18 de mayo con Delfina Gómez, quien dijo confirmó su asistencia solo al primer debate.