¿Harto de sentir miedo?

En entrevista con "Martha Debayle en W", Rebeca Muñoz, pionera como Mind Coach (T. 442-489-45-34 // YT: Rebeca MC // TW: @McoachR // IG: @rebecamunozcornejo

// Web: www.rebecamc.com // Email: lsilva@formaejecutiva.com).

Sentir miedo, no es normal:

● Estamos acostumbrados a vivir con miedo, a sentir miedo y a gestionarlo, pero eso no lo podemos entender como normal y parte de estar alerta, ¡por supuesto que no!.

● El estar en un estado de alerta constante nos ha ido desgastando física y emocionalmente. Es como permanecer en un estado de tensión permanente al cual nos acostumbramos, pero que poco a poco nos va deteriorando.

Getty Images

● Nuestro cuerpo es una fábrica de químicos y si nosotros somos un mal director de esa fábrica, dejaremos que se haga continuamente una producción de químicos dañinos y tóxicos.

● Es como permitir que un dedo de tu propia mano “te saque un ojo”, evidentemente no lo permitirías, pero por qué entonces permitimos sentir estrés que es el resultado de una mala administración emocional.

Cambia tus hábitos:

Primer paso: responsabilidad

Es entender que nos llegó el punto de no regreso, el momento de asumir la responsabilidad de nuestra realidad y no hay otro camino que la responsabilidad (habilidad para responder y asumir las consecuencias de nuestras decisiones).

La realidad está formada por la forma en la que la percibimos. Todos vivimos en la misma realidad, pero no todos la vivimos igual.

Una de las herramientas donde vamos digiriendo mejor nuestra experiencia es a través de la conciencia y autogobierno.

La diferencia entre éxito y fracaso es la respuesta que se tiene a los problemas. El lema de una persona persona exitosa en autogobierno: “Si debe ser, será por mi”

2.- Segundo paso: Elegir el camino

● No hay muchos caminos por los que se pueda andar, solo hay dos, el de avance y evolución y el de retroceso e involución, el estancamiento, tarde o temprano es involución.

● Las cosas que se estancan se hechan a perder. Así que avanzas o retrocedes.

3.- Tercer paso: Sistema de creencias

● Un potenciador increíble que se usa (sin darnos cuenta) para avanzar o retroceder es nuestro sistema de creencias. Es lo que pensamos de manera automática ante cualquier estímulo. No hay idea sin palabras y las palabras se materializan. Esa es la trilogía: idea – palabra – acción.

● Todo sistema de creencias está respaldado por un sistema emocional.

● Cuidar los pensamientos es fundamental para nuestro desempeño. Ejemplo: “Solo de pensar tal cosa me angustia, ¿pero eso va a pasar?....no, pero solo de pensarlo me hace sentir mal.” Atrás de eso normalmente hay miedo.

○ Ejercicio: 1) Escribe las veces que necesites la frase “Tengo miedo de:” y repitelo hasta que salgan todos los miedos. 2)Después de observar los miedos identifica las emociones que eso produce, “Tengo miedo de ser pobre” ¿qué me provocaría pensarme pobre? A lo mejor enojo, desolación, tristeza. Entonces atrás de cada pensamiento hay una emoción. Esto revelará tu sistema de creencias y de emociones.

4.-Cuarto paso: Diseñar un plan de acción donde haya buenos hábitos de alimentación verbal.

● Definir qué quiero y cómo quiero responder es fundamental. La planeación es un hábito que menos del 10% de la población hace para dar rumbo a su vida.

● Cuando falla la planeación, se falla en la ejecución. La mejor planeación para fallar es la falta de planeación.

● Ley del control: Una persona se siente bien cuando percibe que tiene el control de su vida y viceversa, se produce malestar cuando no es así. Es decir, me siento feliz cuando estoy a cargo de mi vida.

● Ley del accidente: aquí vive el 80% de la población que identifica que ellos no tienen el control sobre su vida. Alguien que no tiene planes claros ni metas fijas, no puede trabajar consistentemente hacia el logro de objetivos. Tiene la sensación de estar como un barco a la deriva dando círculos como barco sin timón.

Pasos sencillos para comenzar a diseñar una realidad diferente:

1.- Identifica tus miedos y el sistema emocional detrás de ellos (ejercicio que ya hicimos)

2.- Identifica cuáles serían tus principales objetivos por alcanzar. Al menos 5 y cuál sería el impacto emocional que tendrías al o no esos alcanzar esos puntos.

3.- Ya que los tengas, analiza cuál de ellos impactaría más a tu vida si no lo hicieras. Ejemplo: mejorar mis relaciones personales, si no lo mejoro en unos años estaré solo y no prosperaré a nivel profesional.

4.- ¿Qué excusas uso para no seguir adelante? ¿qué llega a tu mente, que surge para no actuar?

5.- Acepta pequeños desafíos, de manera constante. Te irás expandiendo.

6.- Ley de los 5 segundos para impulsar a la acción y reforzar lo que se quiere hacer.