Así marchen millones, el Plan B va a quedar firme: César Cravioto

“Que no sean fregones, que no sean farsantes y que no estén engañando a la opinión pública", pidió el senador de Morena e integrante de la Comisión de Gobernación, César Cravioto a los consejeros del INE y la derecha, quienes “han señalado que la reforma electoral es autoritaria y que casi acaba con la democracia en el país”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, argumentó que la reforma electoral garantiza que las personas con discapacidad puedan obtener la boleta en su domicilio, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero vía electrónica y que algunos consulados puedan tener urnas, eso dijo, “no es desmantelar la democracia, estamos garantizando la paridad de género, acciones afirmativas para jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados”.

“Estamos atentando contra los privilegios de la alta cúpula del INE, hay más de 140 funcionarios del INE que ganan más que el presidente de la República”

Señaló que “fideicomisos ilegales que se crearon en el INE… para que después cuando terminen sus periodos salgan con cifras millonarias en sus bolsillos. El diputado Mier calculó que Lorenzo Córdova se va a llevar a su casita ahora que salga en abril 20 millones de pesos del erario público ¿porqué? Por sus años de servicio patriótico a este país”.

Sobre la vida eterna de los partidos dijo que “hoy se vota en comisiones y en el dictamen se desecha”.

“La oposición está en su derecho de irse a la Suprema Corte de Justicia de la nación”, pero “la Suprema Corte solo revisará artículo por artículo si hay alguno que contravienen la Constitución”, “pero el grueso del Plan B va a quedar firme después de que pase por la SCJN”.

Por ello señaló “la oposición está engañando al pueblo de México por su convocatoria del próximo domingo diciendo vamos a exigir que va para atrás el Plan B. Así marchen millones el Plan B va a quedar firme”.