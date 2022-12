Con Plan B de reforma electoral, se reducirán 3 mil mdp al INE: Mier

El plan B que enviará el gobierno federal a la Cámara de Diputados la próxima semana, entorno a las reformas a las 6 leyes secundarias en materia electoral incluye reducir al menos 3 mil millones de pesos de los 15 mil millones que tiene a su disposición el INE para sus gastos operativos cada año haya o no haya elecciones.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier reiteró que dicha iniciativa será discutida la próxima semana tal vez miércoles, inmediatamente después que la propuesta constitucional de López Obrador sea rechazada en el Pleno.

Aseguró que la reducción de los recursos al INE no pone en riesgo los comicios y se logran importantes ahorros que serán resultado de compactar algunas áreas en las que se duplican funciones y puso como ejemplo como las de capacitación y organización.

“En un Plan no B significa que si no se puede lo idea se tiene que lograr lo posible, en las 6 leyes que serán motivo de reformas y modificaciones, las leyes secundarias. Ajustándonos a lo que establece la ley orgánica del INE podría hacer una reducción entre la Dirección General de Capacitación y la de Organización de cerca de 3 mil millones de pesos, solo de eso. Y no tiene que ver nada de que ponga en riesgo la instalación de casillas ni el proceso de insaculación ni la capacitación de funcionarios y menos las elecciones”.

Precisó que el Presupuesto para el gasto operativo que se asigna al INE es por 13 mil millones de pesos, más los fideicomisos que son de 2 mil millones.

De hecho, Ignacio Mier dijo que se buscará incorporar todo lo que sea posible de la reforma constitucional en las leyes secundarias y que, incluso, hay tiempo suficiente para aprobar el Plan B pues la fecha limite concluye en abril.

“Es prácticamente lo mismo solo que llevado a las leyes secundarias. En la Constitución, en cada uno de sus artículos conllevan a una ley secundaria, las leyes secundarias en materia electoral son 6 leyes que norman lo que está establecido en la Constitución. ¿Cuál sería le fecha límite para aprobar las leyes secundarias? - hasta el tres de abril, tenemos tiempo”.

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados admitió que en las leyes secundarias que aprobarán sus legisladores y los de sus aliados del PT y el PVEM no se puede modificar el número de diputados y senadores.

Y que, en el caso del recorte al INE, en los artículos transitorios deberá quedar establecido el ajuste al presupuesto, conforme a lo que establece la Ley de Presupuesto, por lo que se tendrán que reintegrar los excedentes a la Tesorería de la Federación.