Emprendedor: balancea tu vida

➔ ¿Qué implica ser un emprendedor?

● El rol del emprendedor implica identificar una oportunidad de negocio, adquirir y desarrollar los recursos requeridos para su explotación, diseñar y poner en marcha un plan de negocios, contratar los recursos humanos necesarios, asumir el liderazgo y hacerse responsable del éxito o fracaso de su proyecto.

● Esto representa largas jornadas de trabajo, sacrificios, sentirse solo/aislado, no poder dormir, pagar nómina, entre otros, que terminan afectando no solo al negocio si no a su vida personal.

➔ Diseño de Vida:

● Necesitas un sistema de dirección

● Tu empresa se debe alinear a tu propósito de vida, y no al revés.

● El drama que surge de la cabeza se dirige al resto de la organización

○ Herramienta 1:

● Aquí definirás ¿quién eres y qué quieres?

● Hay 3 tipos de emprendedores:

○ Escalador de Montañas: Se caracteriza por querer cambiar al mundo, es decir, le importa mucho el impacto que su producto o servicio esté generando en su público objetivo. Es agresivo en sus metas; la palabra no está fuera de su vocabulario.

○ Buscador de libertad: Si hay alguien que esté harto de la monotonía y de estar encerrado en cuatro paredes, es este tipo de emprendedor. Ellos quieren hacer las cosas bajo sus propios términos. Nunca se anclan a un lugar y necesitan libertad, independencia y, sobre todo, la posibilidad de hacer negocios sin que alguien les pida rendir cuentas.

○ Artesanos: En este grupo de emprendedores queda muy bien el dicho popular ‘elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día’. Son personas que diseñan su negocio desde la perspectiva de disfrutar lo que hacen. No se cierran ante los obstáculos.

● Establece objetivos a largo plazo

● Crece tu inteligencia emocional

➔ Herramienta 2:

● Aquí veremos la administración de tu tiempo

● Administrar el tiempo de manera eficiente ayuda a la compañía a ser más competitiva y aumenta los niveles de productividad.

● Tienes que planear tu día y bloquear los espacios laborales.

● También considera en esta planeación:

○ Tu tiempo libre

○ Tiempo de planeación

○ Tiempo de ejecución

○ Rutina de las mañanas

➔ Herramienta 3:

● Rodéate de las personas correctas y expertas

● Construye tu tribu

● Ten una mentalidad abierta de crecimiento

