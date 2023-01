Liderazgo de SSC a un lado con intervención militar: Ernesto López Portillo

¿Para qué está la Guardia Nacional en el metro, con base en qué diagnóstico? “La Jornada” afirma que hay un sabotaje, tiene algunos datos, hace un recuento de los que se supone serían ataques a las instalaciones del Metro, sin embargo, ¿hay diagnostico que haga urgente la intervención de la GN en el metro? ¿Cuál es y dónde está?, son los cuestionamientos de Ernesto López Portillo.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco señaló ¿Qué hace diferente a la Guardia Nacional de la policía capitalina, si fuera el caso?

Hay una contradicción tremenda porque, por un lado, la jefa de gobierno ha dicho que tenemos la mejor policía del país, INEGI da 3.5 policías por cada mil habitante, la tasa más alta del país, entonces, ¿Cuáles son las capacidades rebasadas y qué está haciendo la Fiscalía que permita presumir el sabotaje? ¿Qué carpetas de investigación se han abierto?

¿Cuál es el diagnóstico del ataque al metro que vaya a ser en su caso inhibido por la presencia de personal no armado de la Guardia Nacional? “El diagnóstico técnico no está claro y mientras no esté claro vamos a exigir una respuesta”.

Recordó que la CDMX estaba colocada hasta ayer en la más importante representante de un liderazgo civil potente y sólido y con el liderazgo del secretario de Seguridad Omara García Harfuch, “liderazgo se ha visto afectado de manera sensible cuando la SSC queda hecha a un lado y es la vía de intervención militar”. Que, hipotéticamente planteó “muy probablemente fuera decidida por el presidente”.

"La vía militarista es un fenómeno que ha crecido a nivel regional… en el militarismo se piensa que todo puede ser resuelto mejor por los militares”. ¿Resuelve? No sabemos

“El programa de Seguridad Nacional no tiene materia para comprobar oficialmente que la guardia nacional reduce delitos y violencia; pero sí tenemos la confirmación de que la GN recibió 1330 quejas de la CNDH en dos años contra 1199 del Ejército”.

De acuerdo con el INEGI 39% de las personas detenidas por la GN respondieron haber recibido una agresión luego de su detención, comparado con 34% de las detenidas por el Ejército. Esa es la Guaria que está entrando al Metro, concluyó.