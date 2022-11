No seas un villamelón: los básicos del futbol

El fuera de lugar, que si el penal, pero las selecciones… tooooodo esto y más nos lo explican, no se pierdan los básicos del futbol.

Este domingo 20 es la inauguración y el primer partido del Mundial de Qatar 2022, donde Qatar se enfrentará a Ecuador y el fut acapara la conversación de todos los que te rodean pero existen millones de personas que no tienen ni la más pálida idea del deporte. Si ustedes son de estos, hoy invité a Geo Gonzales para que nos de clases infernales de fut y el mundial.

Cuando hay un Mundial, el aficionado se pone intenso: entra en coma futbolero, respira, come, sueña y siente fútbol. Puede soportar muchas cosas, pero no acepta un Villamelón a su lado que, como tú, no tiene idea, pero quiere estar ahí y compartir. Se perdona que no sepas un “rábano” de fútbol, pero en un Mundial, cuidado porque no se te puede notar.

LOS BÁSICOS DEL FUTBOL

¿Cada cuánto es el mundial de fútbol? El Mundial es cada cuatro años, no vayas a preguntar: “¿Quién ganó el año pasado?”. El último fue en 2018 y lo ganó Francia.

Y a todo esto ¿Quién está jugando? Jamás llegues y preguntes: “¿Quién juega?”. Pon cara de interés y rapidito checa en la parte superior izquierda de la pantalla las abreviaturas de los países, el minuto exacto de juego y el marcador. Entonces sí puedes decir algo como: “¡Güey! ¡Ya va ganando Francia 1-0!”.

¡Son países! El Mundial es de países, no preguntes: “¿Contra quién va el Real Madrid?” o “¿Ya jugó el Barcelona?”.

El outfit: No te pongas la playera de Pumas, Cruz Azul o del América, tiene que ser la de alguna selección.

Los “It boys”: Los cuatro mejores y más famosos jugadores son: el brasileño Neymar, el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé. En estos partidos no vayas a preguntar: “¿Quién metió el gol?”; mejor di algo como: “El gol fue de Mbappé, ¿verdad?”, quedarás magníficamente, y si la respuesta es “No”, remata con: “Pero seguro dio el pase”.

Las bebidas: Nada de Jägger, perlas negras, vino ni: “Ay, les traje un licorcito de mezcal de mandarina”; el Mundial es de chelas.

No es pasarela: No al emperifollamiento, usa jeans, playerita sport, unos pants con playera de la selección, zapatos con poco tacón, flats o tenis. Sin collares, ni pulseras o aretes muy grandes, porque a la hora de festejar andan atorándose con los demás.

El clima: Una cola de caballo o un chongo vienen bien. Una gorra o una bufanda de alguna selección estaría increíble; el Mundial inicia el 20 de noviembre, así que va a hacer frío y va a ser en época de posadas, ojo, porque los partidos empiezan muy de mañana.

Ponte la verde: Si tienes playera de la selección, póntela. Lo ideal es la nueva, pero si no, la de cualquier época está perfecto; si no tienes, por lo menos usa algo en tono verde.

Alex Lora no juega: El equipo mexicano se llama el Tri, por aquello de que es el “equipo tricolor” (nada que ver con Álex Lora y su banda).

Las formaciones: Un equipo de futbol se sigue dividiendo en defensas, medios y delanteros pero es súper importante para la conversación saber cómo los acomoda el entrenador. De entrada, son 11 jugadores en la cancha: el portero siempre juega en la portería; el 4-4-2 se refiere a poner 4 defensas, 4 medios y 2 delanteros; en el 5-3-2 son 5 defensas, 3 medios y 2 delanteros.

El Var: El VAR quiere decir Video Assistant Referee o videoarbitraje; es un grupo de árbitros metidos en una cabina como de velador de edificio grande, con muchas cámaras para revisar que un gol no sea fuera de lugar o si alguien cometió una falta en el área de penalti; el partido se detiene, la jugada se revisa e independientemente de lo que decida la tecnología y los calificados árbitros del VAR, el aficionado siempre dirá que están contra México. Recomiendo que te unas al reclamo popular.

Fuente: Geo Gonzalez, Comentarista, analista deportiva, conductora y narradora.