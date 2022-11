¿Estás listo para dejar tu relación? ¿Cuántas veces no han estado en una relación sin estar convencidos? O ¿Les ha pasado que ya están en el duelo de despedida aún antes de terminar?

Hoy Mario Guerra, nos explica cómo armarnos de valor cuando ya sabemos que queremos terminar una relación pero no nos hemos atrevido a hacerlo.

No todas las personas están listas o preparadas al momento de llegar una catástrofe, por más que se nos ha dicho que tengamos una mochila preparada con ciertos elementos y haya simulacros para que al menos tengamos una idea de qué hacer.

¿ESTÁS LISTO PARA DEJAR TU RELACIÓN?

Quizá algunos son optimistas y aseguran que la calamidad nunca aparecerá ¿Y si sí? Ahora lleva esto a tu relación de pareja; tú crees que por que se aman estarán juntos para siempre, pero ¿y si no?. ¿Estás listo o lista para salir adelante si tu relación se acabara mañana o francamente te tomaría totalmente desprevenida?

¿NOS ESTÁN AUGURANDO EL MAL?

Pues no estamos augurando o deseando el mal a nadie, sólo preguntamos si de alguna manera estarías preparada para que, si estás en una relación, esta se acabara incluso mañana mismo.

No es pensar en que puede acabarse para ser pesimista o asustarte, sino al revés. Para buscar fortalecerte antes de una posible crisis.

¿POR QUÉ SE DEBERÍA DE TERMINAR LA RELACIÓN?

Porque tu pareja muera.

Porque haya una gran deslealtad o ruptura de confianza con la que, al menos uno de los dos, no pueda seguir con la relación.

Por no saber llevar o adaptarse a la vida en pareja.

Conflictos graves o persistentes de todo tipo que cansen a uno o a ambos.

Falta de interés en reparar lo que sea necesario dentro de la relación.

Porque tú decides terminar.

Porque la otra persona así lo decida.

¿PARAS QUÉ PENSAR EN ESTO?

Para estar más preparada.

Para que nadie tome el asiento del conductor en tu propia vida y tú sólo vayas de copiloto, si no es que de pasajero o hasta en la cajuela.

Para no confiarte demasiado en que tu relación durará como por arte de magia.

Si piensas que se puede terminar, es posible que te esmeres en invertirle más para que, al menos de tu parte, eso no suceda.

Para evitar lo que suele pasar con personas que querían envejecer con alguien, no lo consiguieron y eso de alguna manera desvío radicalmente su vida y no para bien. Los que de repente se encontraron navegando por el mundo solos sin rumbo porque no lo quisieron ver venir o al menos considerar como una posibilidad.

Evitar que, si sucede, sea para ti un gran shock ser empujado a un mundo en el que tendrás que aprender a hacer todo por mí mismo de la noche a la mañana.

Para evitar quedarte en una mala relación para no perder lo que esa relación da. O al menos quedarte y soportando cosas a las cuales ya les hubieras puesto límite si no tuvieras tanto miedo.

Porque idealmente una pérdida o una ruptura emocional te ayuda a crecer emocionalmente cuando aprovechas la oportunidad para reflexionar y actuar distinto.

Cuando piensas en que tu relación puede terminar, puedes tener la oportunidad de ver esos aspectos de tu vida donde te hace falta crecer.

No tienes que esperar a que tu relación se acabe para empezar a ser mejor.

PERO SI MI PAREJA SE VA O SE MUERE … SIEMPRE HAY UN SEGURO DE VIDA O PENSIÓN PARA SEGUIR ADELANTE ¿NO?

Ciertamente eso es posible y hasta deseable, pero ese ingreso debería ser visto como complementario, idealmente, y no como la fuente principal de sustento.

Si es el caso de una separación, siempre tendrás que estar (a menos que tu pareja sea millonaria y no le pese dar todo a manos llenas) un poco en el estira y afloja con el tema del dinero.

Además no todo es dinero, por ejemplo está el sentido de vida que otorga la satisfacción de autosustentarse, tu tranquilidad emocional y hasta tu propia autoestima.

¿Y SI SOY UN CAOS Y TODO SE ME OLVIDA Y PROCRASTINO?

Por eso justamente conviene hacer una especie de “simulacro” mental de cómo sería vivir contigo misma para detectar esos pequeños detalles que puede complicarte la vida. La idea no es que te justifiques diciendo “así soy”, sino “así he estado siendo y quiero ser de otra manera”.

Siempre recuerda que cuando no puedas o no sepas cómo, buscar ayuda, incluso profesional, puede ser una buena idea.

¿DEBO DE HABLAR DE ESTO CON MI PAREJA?

Si crees que tiene la madurez necesaria, sin duda. Es más, ambos deberían prepararse razonablemente en caso de que el otro, un día, ya no estuviera.

¿PERO ESO NO HARÍA QUE, AL NO NECESITARME, MI PAREJA SE FUERA ANTES?

Bueno, si eso sucede eso significa que realmente estaba contigo por necesidad o la función que cumplías en su vida y no tanto por amor. En una buena relación, ambos se alegran y apoyan el crecimiento del otro, no lo mantienen en precariedad para amarrarle o tenerle bajo control.

¿NO ESTARÍA ENVIANDO LA SEÑAL EQUIVOCADA DE QUE YA ESTOY PENSANDO EN IRME?

Pues si lo hablas y explicas tus razones para esta preparación, es probable que queden bastante claros tus motivos e intención. Si no lo hablas, pues no es que estés haciendo las maletas, sólo te estás fortaleciendo como persona.

Si tu pareja ve mal estos intentos de autonomía, probablemente tenga algún interés no manifiesto en que no lo logres. Puede ser miedo a que te vayas, enojo porque ya no puede someterte o hasta envidia por lo que puedas lograr.

¿Y SI MI PAREJA ME DICE QUE NO PIENSE EN ESO Y/O ELLA NO SE QUIERE PREPARAR?

Pues tú decide si no pensar en eso para ti es una buena idea. Y si tu pareja no se quiere preparar para un futuro donde potencialmente su relación pueda terminar, entonces tú también prepárate para eso.

Una opción es adoptar legalmente a tu pareja para hacerte cargo de su vida por el resto de la tuya, otra opción es dejar que cada uno se haga cargo.

¿CÓMO ESTAR LISTO ENTONCES?

Pensemos que es probable que no estés nunca 100% preparada para que se termine una relación, pero conviene tener la mayor parte de los aspectos más elementales cubiertos.

Capacidad de autosustento.

Alimento, casa, pagar servicios, deudas, transporte, escuela, cobertura médica.

Es verdad que al inicio puede haber una crisis o empeoramiento de tus finanzas, pero eso te hará esmerarte para prevenir que llegado el momento eso sea un problema que incluso te impida irte.

Red de apoyo familiar y/o social.

Hay personas que al terminar una relación sienten que han perdido todo porque sustentaron su mundo entero en esa relación.

Una red de apoyo no significa que sólo haya personas en tu vida, sino que esas personas sean confiables, disponibles y dispuestas, pero que tú también seas capaz de recibir o pedir su apoyo de ser necesario. Al menos para el proceso de duelo vas a necesitar de ellos.

Autoestima razonablemente sólida.

Para que no te desmorones y empieces a pensar que has fracasado, que vales menos o que no puedes con el peso de las demandas de la vida. Para que la ruptura, de darse, sea de tu relación y no de tu dignidad, autoconcepto o esperanza. Para evitar caer en una relación intermitente o que regreses en sometimiento.

Capacidad de hacerte cargo de lo doméstico.

Aseo de la casa, abastecimiento de la despensa, pequeñas reparaciones como cambiar un fusible, llevar el auto a servicio.. O al menos ser capaz de buscar a una persona confiable para hacer esos trabajos (esto no implica conseguir otra pareja porque entonces sería un “reemplazo”).

Conocimiento de tus opciones legales.

A veces una persona espanta a la otra con que le va a quietar todo, con que no le va a dar nada o ejerce violencia vicaria a través de los hijos. Es mejor que tengas los pies en la tierra para que ni te asustes, ni hagas amenazas que no tendrás como cumplir y sólo estaréis “agitando el avispero”.

EN RESUMEN…

Hacer este simulacro no es desear que tu relación termine, sino estar más preparada al menos reconociendo que la posibilidad existe y que podrías tener algunos caminos alternos si eso sucede.

Escucha a especialistas hablar sobre temas financieros, psicológicos, emocionales y legales. Busca información fiable.

Hazte cargo de tu vida como si no estuvieras con nadie, para que estando con otra persona la vida de ambos sea más satisfactoria. Podrás compartir, en vez de dar o quitar.

Fuente: Mario Guerra, Tanatólogo, conferencista y Business Coach.